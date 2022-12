Olanda, dal 1° gennaio 2023 il ct sarà Ronald Koeman

10-12-2022 10:58

Louis van Gaal non sarà più il commissario tecnico dell’Olanda. Lo ha confermato lui stesso al termine della dolorosa uscita della nazionale Oranje avvenuta ai calci di rigori contro l’Argentina nella gara dei quarti di finale dei Mondiali in Qatar. “Non ho rimpianti – ha detto l’allenatore 71enne in conferenza stampa -: ho lanciato tanti giovani, permettendo loro di crescere e vivere un sogno. Siamo usciti ai rigori, che non si possono allenare…”.

Il posto di van Gaal, dal 1° gennaio 2023, sarà preso dall'”allievo” Ronald Koeman, che ha già timonato i Paesi Bassi tra il 2018 e il 2020 e rimasto senza panchina dal 2021 dopo l’esonero al Barcellona.