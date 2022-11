Olanda, esordio super di Noppert: "Voglio vincere il Mondiale"

21-11-2022 20:17

Il portiere dell’Olanda Andries Noppert ai microfoni di NOS ha commentato la vittoria all’esordio nel Mondiale contro il Senegal: “Vogliamo andare molto lontano. Voglio diventare campione del mondo, perché altrimenti non dovresti venire qua”.

Noppert, ex Foggia, è stato il primo calciatore olandese negli ultimi 44 anni ad esordire nella Nazionale maggiore direttamente in un mondiale, e contro gli africani non ha certo deluso: “E’ stato davvero speciale, ho realizzato un sogno che avevo sin da bambino”.