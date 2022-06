Olanda, van Gaal: "Non voglio parlare della malattia"

08-06-2022 22:49

Solo qualche settimana fa, Louis van Gaal ha annunciato di essere guarito dal cancro. L’allenatore dell’Olanda però preferisce non parlare dell’accaduto, come ha rivelato a Sky Sport.

Queste le parole di van Gaal: “Non penso sia il caso di parlare della mia malattia. Non voglio parlarne. Posso dire che allenare la Nazionale olandese per me è un dono. Specialmente questo gruppo. Posso garantire che posso gestire questa situazione e posso anche aggiungere che non ho mai allenato un gruppo così nella mia carriera”.