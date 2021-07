Louis Van Gaal è pronto a tornare sulla panchina dell’Olanda per una terza esperienza da allenatore degli Oranje. Il Telegraaf ha confermato che l’ex tecnico del Barcellona ha firmato un contratto con la Federazione per 18 mesi, fino al Mondiale 2022 in Qatar.

Per Van Gaal sarà la terza avventura dopo i trienni 2000-2002 e 2012-2014. Dopo il Mondiale, dovrebbe essere Henk Fraser a prendere il suo posto.

OMNISPORT | 21-07-2021 22:39