Olimpia, Messina: “Mitoglu tornerà contro l’Olympiacos, per Shields tempi più lunghi”

Esordio questo pomeriggio alle ore 18.00 per l’Olimpia che sul parquet del Vitrifrigo di Pesaro affronterà la prima partita delle FInal Eight contro Sassari.

Coach Messina ritrova Gigi Datome, ma come spesso è già capitato in questa martoriata stagione, deve fare a meno di due uomini importanti come Mitoglu e Shields.

Dopo mesi, sembra però che per il lungo il rientro è vicino e c’è anche una possibile data per rivederlo in campo. “Sono entrambi reduci da infortuni pesanti e interventi chirurgici importanti, che richiedevano tre mesi – ha dichiarato il tecnico Ettore Messina – Siamo riusciti, con cautela, ad anticipare un po’ i tempi. Dinos ha iniziato il lavoro con la palla, speriamo di rivederlo contro l’Olympiacos“.

Il cestista americano invece è ancora fermo ai box dalla fine di dicembre e non c’è ancora una data in cui poterà tornare sul parquet. Shields ha rimediato una frattura del radio durante la partita contro il Real Madrid, e se ha terminato il periodo con il tutore dovrà iniziare il percorso riabilitativo.

“Shavon si è infortunato dopo e quindi ci vorrà ancora un po’ – continua Messina ai microfoni di Tuttosport – Ma tutto procede bene“. L’americano è dunque in buone condizioni e tornerà al meglio in vista di un finale di stagione in cui Milano punta dritto alle Final4 di Eurolega.

