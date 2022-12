Olimpia, Messina: "Non farò come Schettino"

13-12-2022 23:09

Il coach dell’Olimpia Ettore Messina ha commentato sconsolato l’ennesimo ko in Eurolega contro il Maccabi: “Congratulazioni al Maccabi. Abbiamo fatto una buona parte di gara e poi abbiamo buttato tutto. Le palle perse, gli errori ai liberi ed alcuni errori difensivi, che potevamo evitare come andare dietro ad un blocco, ma continuiamo a lavorare, dobbiamo migliorare”, sono le parole riprese da realolimpiamilano.

La squadra sembra avere paura: “Stiamo parlando che siamo una squadra di gente matura, con grandi carriera alle spalle, che non si è forse mai trovata in questa situazione così grave. Ognuno di noi deve avere la volontà feroce di tirarsi fuori dal problema. Io devo fare in modo più o meno ci si riesca”.

Il presidente Dell’Orco gli ha dato fiducia: “In casa non abbiamo ancora vinto, la gente è sconsolata e arrabbiata, la capisco.In questo momento c’è anche una difficoltà psicologica in Eurolega e non riusciamo a fare per 40 minuti quello che facciamo per 20, 25 o 30. Ci avevo riflettuto un mese fa, poi abbiamo parlato tutti insieme e fare come Schettino non era la cosa più giusta o digntosa. Vediamo alla fine come andrà”.