Olimpia Milano a punteggio pieno, Messina preoccupato per Biligha

21-11-2021 20:15

L’Olimpia Milano travolge Treviso per 85-55 sul parquet amico e resta a punteggio pieno nel campionato di Serie A, con nove vittorie su nove partite disputate.

Ettore Messina dopo il match fa i complimenti ai suoi: “Una più che buona partita, non era facile e faccio i complimenti ai ragazzi. In questi nove giorni siamo andati a destra e sinistra ed eravamo molto stanchi. Le assenze erano tutte molto pesanti, ma siamo riusciti a tagliare i minuti di Melli, che non doveva superare i 15 minuti”.

Messina si confessa preoccupato per l’infortunio di Biligha: “Sono preoccupato per la botta a Biligha, è andato in ospedale, spero non sia nulla di serio. Ha preso un colpo con Tarczewski, nella zona dell’orecchio, ci sono tutti i segnali di una cosa non semplice. Ma non faccio il medico. Ha avuto sanguinamento e capogiri. Speriamo di avere buone notizie. È perfettamente cosciente”.

OMNISPORT