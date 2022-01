Olimpia Milano, Alviti: "Sono migliorato da quando sono qui"

11-01-2022 10:54

In un’intervista a La Repubblica, Davide Alviti, da quest’anno all’Olimpia Milano ha parlato dei suoi progressi in maglia lombarda.

“Ma sento che sono migliorato rispetto a quando sono arrivato a Milano. Lo provo sulla mia pelle ogni giorno e dai feedback che ricevo da chi, in società, mi tiene al corrente dello stato di avanzamento dei lavori. Far parte di un gruppo di giocatori così forti è entusiasmante, ma anche diffìcile. Nella mia vita ho sempre cercato di prendere qualcosa da tutti, in campo e fuori”, ha detto Alviti.

E sui compagni di squadra: “È emozionante per me giocare nella stessa squadra di Hines e di Gigi Datome, di cui sono da sempre un grande fan e che è stato il mio idolo e modello fin dai tempi di Roma. E mi ha fatto un grandissimo piacere quando Pippo Ricci ha firmato per l’Olimpia: siamo stati compagni a Tortona, in una stagione bellissima, prima che tutti e due raggiungessimo la serie A e Pippo i suoi successi. È una persona eccezionale, condividiamo la stessa esperienza di chi ha dovuto conquistarsi, partendo dal basso, quello che ha ottenuto”.

OMNISPORT