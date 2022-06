Olimpia Milano, anche Daniels saluta

27-06-2022 13:45

Dopo quella di Kell, si interrompe anche l’avventura a Milano di Troy Daniels. A comunicare la separazione dal 26enne naturalizzato siriano è stata la stessa società meneghina che, sul proprio sito ufficiale, ha rilasciato uno stringato comunicato informando della decisione presa sull’ex NBA.

“La Pallacanestro Olimpia Milano augura a Troy Daniels tutto il meglio possibile per il suo futuro e lo ringrazia per la professionalità mostrata nel corso della stagione trascorsa insieme, in cui ha contribuito alla conquista della Coppa Italia e dello scudetto” si legge nella nota rilasciata dal club milanese.

Daniels dunque chiude la sua avventura italiana con una Coppa Italia e uno scudetto in tasca ma senza lasciare grandi ricordi visto l’impiego e l’impatto limitato avuti nel corso dell’anno.