Olimpia Milano ancora ko in casa: al Forum vince Brindisi

L'Olimpia Milano perde ancora sul parquet del Forum di Assago, dove viene sconfitta per 92-89 da una Happy Casa Brindisi che mette in campo percentuali spaziali al tiro e inchioda i padroni di casa, che tentano una rimonta in extremis che però non arriva.

Il primo successo dei pugliesi ad Assago in Serie A porta la firma in calce di Tyler Stone, che segna le prime cinque triple tentate nella sua partita, chiudendo con 26 punti, 13 rimbalzi e 6/8 da 3. Brindisi ha anche tanta energia dal solito John Brown (18), in doppia cifra anche un gran Banks (17) e Thompson (12). In casa Milano gli ultimi a mollare sono Rodriguez (28 con 7/10 da tre) e Micov (14), in doppia cifra anche Roll (10).

Tanto equilibrio in avvio di partita, con Milano che schiera il grande ex Moraschini in quintetto, con Rodriguez che risponde a tono alla prima tripla pugliese di Thompson. Brindisi prova a scappare con un 6-0 che vale il +5, ma Milano impatta sul finire del quarto con una tripla di Micov. Il secondo parziale si apre all'insegna del Tyler Stone show: l'ex Cantù firma otto punti consecutivi in una fiammata incontenibile di Brindisi, che segna 21 punti nei primi 4'30'' del quarto volando a +12. Milano prova a riprendersi affidandosi a Rodriguez, ma all'intervallo è +7 Brindisi.

L'avvio di ripresa è da incubo per la squadra di Messina, con Brown che segna a ripetizione e se l'Olimpia prova a rispondere con due triple di Roll, Brindisi tocca addirittura il +18 coi sigilli di Stone e Banks. Al 30' è +16 per gli ospiti, e quando Stone segna la sesta tripla del match in avvio di ultimo quarto sembra davvero finita. L'Olimpia, però, tira fuori energie sinora mai viste nel match, affidandosi a Micov e Rodriguez per tornare addirittura a -3 grazie a un Biligha energico in difesa. Banks scuote Brindisi, che subisce il -2 sulla sesta tripla di Rodriguez, ma una brutta palla persa di Moraschini costa la schiacciata del +4 di Thompson, con Martin che segue per il +6 a 45'' dalla fine. Rodriguez riporta Milano a -3, Brown commette sfondamento e lo spagnolo dalla lunetta segna il -1, Banks riporta Brindisi a +3 e Rodriguez sbaglia fuori equilibrio la tripla del pari.

SPORTAL.IT | 13-10-2019 19:29