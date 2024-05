Torino-Milan, moviola: il rigore fischiato senza l’aiuto del Var e le scelte fiscali dell’arbitro

La prova di Feliciani all’Olimpico Grande Torino nell’anticipo serale analizzata ai raggi X, il fischietto abruzzese ha ammonito solo due giocatori

Classe ’91, Feliciani, scelto da Rocchi per Torino-Milan, ha iniziato ad arbitrare nel 2006 ed è arrivato nel campionato di Serie D nel 2014. È stato promosso in Lega Pro nel 2015 mentre il debutto in massima serie arriva il 5 novembre 2022 nella sfida tra Empoli e Sassuolo (1-0 per i toscani). In stagione aveva già diretto 12 gare di Serie A (Roma-Salernitana 2-2, Atalanta-Cagliari 2-0, Torino-Verona 0-0, Juventus-Verona 1-0, Atalanta-Salernitana 4-1, Lazio-Frosinone 3-1, Empoli-Genoa 0-0, Fiorentina-Frosinone 5-1, Genoa-Monza 2-3, Bologna-Salernitana 3-0, Genoa-Lazio 0-1, Salernitana-Atalanta 1-2). Vediamo come se l’è cavata ieri allo stadio Comunale Grande Torino il fischietto di Teramo.

Clicca qui per vedere gli highlights di Torino-Milan

I precedenti di Feliciani con Torino e Milan

L’arbitro abruzzese era al debutto assoluto con il club rossonero mentre aveva già diretto una volta i granata (che vinsero nella circostanza).

L’arbitro ha ammonito due giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Bottegoni e Lombardo, con Camplone IV uomo, Mazzoleni al Var e Di Paolo all’AVar, l’arbitro ha ammonito due giocatori, di cui uno della squadra di Pioli e l’altro di quella di Juric: 78’ Tomori, 90’+5 Ricci. Recupero: 2′ 1T, 4’ 2T.

Torino-Milan, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi. Primo tempo senza situazioni particolari. Nella ripresa all’8′ Masina trattiene Pulisic in area di rigore e per Feliciani è penalty in favore del Milan. Silent check del VAR che non interviene. Primo giallo al 32′ per Tomori. Al 94′ il secondo e ultimo giallo per Ricci per un’entrata in ritardo su Reijnders. Regolari tutti e tre i gol granata. Nel complesso direzione ordinata da parte di Ermanno Feliciani, che in Torino-Milan ha preso sempre la decisione corretta, anche se spesso è stato fiscale nelle altre situazioni.