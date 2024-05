Pagelle Torino-Milan 3-1: Tomori e Thiaw da incubo, Kalulu in tilt, l'ex Rodriguez non perdona, Zapata super

Top e flop della partita Torino-Milan, valevole per la 37° giornata di serie A 2023/2024: naufragio rossonero, fioccano le insufficienze. Assist e gol per Rodriguez, Bellanova ok.

Naufragio rossonero al Grande Torino. Come annunciato alla vigilia, Pioli ricorre al turnover e l’ambizioso undici di Juric, che ora sogna l’Europa, passeggia su quel che resta del Diavolo. Finisce 3-1 con una super prestazione dell’ex Rodriguez e del gigante Zapata, mentre sono tutti i bocciati i difensori (e non solo) del club lombardo. Le pagelle del Milan, top e flop del Torino e il tabellino del match nella nostra analisi.

Torino-Milan, la chiave della partita

Nel 3-4-1-2 di Juric c’è Ricci in posizione avanzata alle spalle di Pellegri e Zapata. Pioli aveva annunciato che avrebbe fatto giocare tutti in questi ultimi 180 minuti e così è stato: nello scacchiere tattico disegnato dal tecnico emiliano spazio a Pulisic, Jović e Okafor in attacco. Dopo un mezzo pasticcio tra Tomori e Sportiello, la prima vera occasione capita al Torino al minuto 18′: bel movimento di Pellegri, palla in mezzo per Tameze, che, tutto solo, spara alle stelle.

Il Milan risponde con una grande azione Jovic-Reijnders-Okafor, ma il tiro a giro dell’ex Salisburgo termina d’un soffio alto. Al 25′ granata avanti: sventagliata di Linetty per Rodriguez, cross al bacio per Zapata che insacca. Al 40′ raddoppio dei padroni di casa: Pellegri fa fuori Bennacer e innesca Bellanova, traversone semplicemente perfetto per Ilic e altro colpo di testa vincente.

Giusto il tempo di fischiare il calcio d’inizio della ripresa e la squadra di Juric cala il tris con un super gol dell’ex Rodriguez. Al 53′ ingenuità di Masina che ‘abbraccia’ Pulisic, è rigore. Dagli undici metri Bennacer non sbaglia, 3-1. Ma è solo un lampo: finisce 3-1 per il Toro di Juric, probabilmente alla sua ultima in casa.

Milan, che cosa ha funzionato

Premessa: l’undici schierato da Pioli è sceso in campo privo di mordente e motivazioni, nonostante i cambi. Allora parliamo dei singoli: Pulisic è la certezza, Reijnders si è dato da fare in mezzo al campo, Okafor ha provato a creare qualche grattacapo agli avversari.

Milan, che cosa non ha funzionato

Tanto, troppo turnover e confusione inevitabile. Difesa da incubo: Tomori è la copia sbiadita del difensore ammirato in passato, Thiaw ancora una volta disastroso. Un vero e proprio naufragio.

Le pagelle del Milan

Sportiello 5,5: Rischia subito una frittata con Tomori ma riesce a rimediare per il rotto della cuffia. Paga la giornata di chi dovrebbe aiutarlo a difendere l’area rossonera.

Rischia subito una frittata con Tomori ma riesce a rimediare per il rotto della cuffia. Paga la giornata di chi dovrebbe aiutarlo a difendere l’area rossonera. Kalulu 5: Spaesato dalle disposizioni di Pioli, stringe troppo e lascia a Rodriguez tempo e spazio per crossare in maniera perfetta per Duvan. Confuso.

Spaesato dalle disposizioni di Pioli, stringe troppo e lascia a Rodriguez tempo e spazio per crossare in maniera perfetta per Duvan. Confuso. Thiaw 4,5: Si lascia scavalcare dal cross di Rodriguez senza avere più la possibilità di intervenire su Zapata. Altra pessima prova.

Si lascia scavalcare dal cross di Rodriguez senza avere più la possibilità di intervenire su Zapata. Altra pessima prova. Tomori 4: Continua l’involuzione tecnica dell’inglese: male in occasione del raddoppio e del tris granata.

Continua l’involuzione tecnica dell’inglese: male in occasione del raddoppio e del tris granata. Terracciano 5: Prima da titolare in rossonero da incubo: non riesce mai ad arginare Bellanova. Florenzi (6 dal 65′).

Prima da titolare in rossonero da incubo: non riesce mai ad arginare Bellanova. (6 dal 65′). Reijnders 6: Almeno ha il merito di provare qualche strappo.

Almeno ha il merito di provare qualche strappo. Bennacer 5,5: Uccellato da Pellegri in mezzo al campo nell’azione del 2-0. Si riscatta parzialmente segnando dagli undici metri. Pobega (sv dal 77′).

Uccellato da Pellegri in mezzo al campo nell’azione del 2-0. Si riscatta parzialmente segnando dagli undici metri. (sv dal 77′). Musah 5,5: Fatica a trovare la collocazione tattica. E spreca un contropiede che avrebbe potuto portare il Milan sul 2-3. Giroud (sv dal 77′).

Fatica a trovare la collocazione tattica. E spreca un contropiede che avrebbe potuto portare il Milan sul 2-3. (sv dal 77′). Pulisic 6: Anche in una serata nera come quella ai piedi della Mole, l’americano non tradisce procurandosi il rigore della speranza.

Anche in una serata nera come quella ai piedi della Mole, l’americano non tradisce procurandosi il rigore della speranza. Jović 5: Mai pericoloso, l’ex Fiorentina. Non il modo migliore per convincere la società a puntare ancora su di lui.

Mai pericoloso, l’ex Fiorentina. Non il modo migliore per convincere la società a puntare ancora su di lui. Okafor 6: Freschezza, vivacità, spunti: forse avrebbe meritato un po’ più di spazio nel corso della stagione. Leão (6 dal 61′).

Top e flop del Torino

Rodriguez 7,5: Ex dal dente avvelenato, pennella l’assist per l’1-0 di Zapata e poi realizza un gol meraviglioso.

Ex dal dente avvelenato, pennella l’assist per l’1-0 di Zapata e poi realizza un gol meraviglioso. Zapata 7: Stacco imperioso e gol numero 13 – di cui otto di testa – in campionato. A 33 anni il gigante colombiano sa ancora come essere decisivo.

Stacco imperioso e gol numero 13 – di cui otto di testa – in campionato. A 33 anni il gigante colombiano sa ancora come essere decisivo. Ilic 7: Talento incostante, ma pur sempre un talento. Spinge il Diavolo all’inferno con l’inzuccata che vale il raddoppio.

Talento incostante, ma pur sempre un talento. Spinge il Diavolo all’inferno con l’inzuccata che vale il raddoppio. Bellanova 7: Come gli assist in campionato. La cura Juric gli ha consentito di compiere il salto di qualità.

Come gli assist in campionato. La cura Juric gli ha consentito di compiere il salto di qualità. Pellegri 7: Numero da circo per eludere Bennacer e dare il via all’azione del secondo gol. Ed è protagonista anche nel 3-0. Se solo la sua carriera non fosse stata costellata da infortuni…

Numero da circo per eludere Bennacer e dare il via all’azione del secondo gol. Ed è protagonista anche nel 3-0. Se solo la sua carriera non fosse stata costellata da infortuni… Buongiorno 6,5: Il centrale granata è già pronto per l’Europeo: sicuro, deciso, puntuale. E pensare che non era al top.

Il centrale granata è già pronto per l’Europeo: sicuro, deciso, puntuale. E pensare che non era al top. Masina 5: Rischia di rimettere il Milan partita con l’inutile e ingenuo fallo da rigore su Pulisic.

Il tabellino di Torino-Milan

Torino (3-4-1-2): Milinković-Savić; Tameze, Buongiorno (80′ Lovato), Masina; Bellanova (74′ Lazaro), Linetty, Ilić, Rodríguez (61′ Vojvoda); Ricci; Pellegri (74′ Sanabria), Zapata. A disp.: Gemello, Popa; Dellavalle, Djidji, Savva, Sazonov; Ciammaglichella, Silva Pertinhes; Kabić, Okereke. All.: Jurić.

Milan (4-3-3): Sportiello; Kalulu, Thiaw, Tomori, Terracciano (65′ Florenzi); Reijnders, Bennacer (77′ Pobega), Musah (77′ Giroud); Pulisic, Jović, Okafor (61′ Leão). A disp.: Maignan, Mirante; Bartesaghi, Calabria, Caldara; Adli, Zeroli. All.: Pioli.

Arbitro: Feliciani di Teramo

Ammoniti: Tomori, Ricci

Marcatori: 26′ Zapata, 40′ Ilic, 46′ Rodriguez, 54′ Bennacer su rig.