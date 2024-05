Grazie per aver seguito la diretta scritta di Torino-Milan 3-1 e arrivederci ai prossimi appuntamenti con la Serie A.22:51

90'+5' Triplice fischio di Feliciani. Torino batte Milan 3-1.22:41

90'+5' Ricci entra deciso su Reijnders e viene ammonito da Feliciani.22:40

90'+3' Chiude in attacco il Torino, non c'è più tempo per l'eventuale rimonta rossonera.22:39

90'+2' Tomori impegna Milinkovic-Savic di testa da distanza ravvicinata, Feliciani però ferma tutto per un fallo in attacco del difensore inglese.22:38

90'+1' LINETTY! Destro in corsa da dentro l'area del polacco dopo il servizio perfetto di Ricci, palla a lato. Sanabria si lamenta a centroarea per la scelta del compagno.22:37

90' Reijnders prova il rasoterra col destro dal limite, conclusione debole che non fa male a Milinkovic-Savic.22:36

90' Quattro minuti di recupero.22:36

90' Rossoneri che provano l'assedio finale ma il Toro si difende con ordine.22:35

88' OCCASIONE MILAN! Leao si mette in proprio convergendo dalla sinistra, poi trova la gran risposta di Milinkovic-Savic sul piattone destro dal dischetto del rigore. Milan vicino al 2-3 che avrebbe riaperto tutto in questo finale.22:34

87' Zapata libera Vojvoda al limite dell'area che sbaglia poi un facile assist per Sanabria.22:33

86' Non sta fruttando, per ora, la scelta di Pioli di giocarsi tutti gli assi in attacco. Il Torino non ha praticamente mai sofferto dopo la mossa tattica del tecnico rossonero.22:32

85' Lazaro prova il destro a giro ma colpisce malissimo, palla in curva.22:31

85' Zapata, straripante quest'oggi, prende posizione su Thiaw e guadagna una punizione nella lunetta dell'area rossonera. Occasione su calcio piazzato per i padroni di casa.22:31

84' Giroud sale a colpire di testa da dentro l'area, palla alta sopra la traversa.22:29

83' Altra punizione per il Milan e altro intervento difensivo di Zapata che sradica il pallone dai piedi di Thiaw, poi però colpisce un compagno col rinvio e la palla finisce in corner.22:29

82' Punizione per il Milan, Florenzi prova il cross dalla destra ma c'è Zapata a pulire la propria area svettando al centro.22:28

80' Sostituzione Torino: Juric non corre rischi togliendo Alessandro Buongiorno, al suo posto entra Matteo Lovato.22:26

79' Altra interruzione, stavolta sono crampi per Buongiorno.22:25

78' Sostituzione Milan: fuori anche Ismael Bennacer, dentro Tommaso Pobega.22:23

78' Pioli si sbilancia del tutto, il Milan ora avrà quattro attaccanti contemporaneamente in campo.22:24

77' Sostituzione Milan: fuori Yunus Musah, dentro Olivier Giroud.22:23

77' Gioco ancora fermo, a terra Musah e ancora Ilic.22:23

76' Tomori viene ammonito da Feliciani per proteste.22:24

75' Ilic rimane a terra dopo un pestone involontario di Kalulu, Ricci mette palla fuori per permettere ai propri sanitari di verificare le condizioni del compagno.22:21

74' Sostituzione Torino: fuori anche Pietro Pellegri, dentro Antonio Sanabria.22:20

74' Sostituzione Torino: esce Raoul Bellanova, entra Valentino Lazaro.22:20

73' Scontro tra Leao e Pellegri nei pressi dell'area granata, il secondo rimane a terra e Feliciani fischia fallo in attacco.22:19

73' Altro corner per il Milan, lo guadagna Musah puntando Bellanova che però resiste e tocca la palla oltre la linea di fondo.22:19

72' Bennacer a terra dolorante dopo un colpo di Linetty da dietro. L'algerino non ha però bisogno dell'intervento dei propri sanitari e il gioco riprende velocemente.22:18

71' Nulla di fatto anche sul tiro dalla bandierina per il Milan che poi ci riprova con la palla lunga per Leao, Tameze tiene dopo il contatto spalla a spalla e recupera palla.22:17

70' Musah spreca tutto in contropiede! L'americano tocca a sinistra debolmente per Leao ma non si accorge del rientro di Tameze che si salva in corner.22:16

69' Si accende Leao che dalla sinistra mette palla sul secondo palo dove non ci sono però compagni. Musah viene scavalcato dalla traiettoria.22:15

68' Jovic rischia il giallo protestando con Feliciani dopo il fischio del direttore di gara per una spinta ai danni di Buongiorno.22:14

67' Linetty prova il destro dai 20 metri, palla altissima sopra la traversa.22:13

67' Torino che ha ripreso campo dopo una lunga fase di marca rossonera.22:13

65' Sostituzione Milan: Filippo Terracciano non ce la fa, al suo posto dentro Alessandro Florenzi.22:10

64' Crampi per Terracciano che deve uscire dal campo momentaneamente. Si scalda Florenzi.22:10

64' Corner per il Torino, lo guadagna ancora una volta Bellanova dopo una palla lungolinea di Ilic.22:10

63' Milan ora stabilmente a ridosso dell'area granata, i rossoneri si sono paradossalmente rianimati dopo il 3-0 del Torino.22:09

62' Musah prova il destro preciso da dentro l'area, palla deviata in corner.22:08

61' Sostituzione Torino: esce tra gli applausi Ricardo Rodriguez, al suo posto entra Mergim Vojvoda.22:07

61' Sostituzione Milan: Noah Okafor fa spazio a Rafael Leao.22:06

60' Jovic prova la rovesciata in area su cross di Bennacer, palla colpita male che termina alta sopra la traversa della porta granata.22:06

59' SPORTIELLO RISCHIA! Zapata colpisce di testa il corner di Ilic, il portiere rossonero per poco non si fa sfuggire la palla in porta. La sfera rotola invece in calcio d'angolo dalla parte opposta.22:05

58' Bellanova costringe Terracciano al tackle in corner per evitare guai peggiori dopo un ottimo controllo orientato dell'esterno granata. Dalla bandierina è pronto Ilic.22:04

56' ANCORA MILAN! Okafor ci riprova col piatto destro dalla sinistra, la palla si impenna e per poco non va infilarsi in porta. Feliciani indica rimessa dal fondo anche se è sembrata esserci una deviazione di Buongiorno.22:02

55' GOL! Torino-MILAN 3-1! Rete di Bennacer su calcio di rigore. L'algerino calcia praticamente da fermo col piattone sinistro a incrociare, Milinkovic-Savic non indovina l'angolo e i rossoneri accorciano.



53' RIGORE PER IL MILAN! Pulisic salta netto Masina sulla sinistra dell'attacco rossonero e viene trattenuto dal difensore granata. Feliciani non ha dubbi e indica il dischetto.21:59

52' Torino ancora pericoloso in area, Pellegri intercetta una respinta difettosa di Tomori e centra per Zapata. Il colombiano viene anticipato, la palla torna a Pellegri che prova l'assist a rimorchio per Ilic ma consegna la palla agli avversari.21:59

50' Pulisic si intrufola in area avversaria e premia il taglio di Jovic che, in scivolata da posizione defilata, centra in pieno Milinkovic-Savic. Corner per i rossoneri.21:56

48' Destro violento dal limite dell'americano, palla che centra in pieno la traversa ma Feliciani ferma tutto per un fallo in attacco di Terracciano.21:55

46' GOL! TORINO-Milan 3-0! Rete di Rodriguez. Pellegri anticipa Tomori sulla trequarti offensiva e tocca per Rodriguez che spedisce la palla nel sette lasciando di stucco Sportiello. Tris clamoroso del Toro in avvio di secondo tempo.



46' Si ricomincia!21:52

Da capire come sarà la reazione del Milan nella seconda frazione e, soprattuto, se Pioli proverà a giocarsi le carte Giroud e Leao per provare a riacciuffare il risultato. Gara invece perfetta sinora per gli uomini di Juric con un Buongiorno quasi insuperabile al centro della difesa e uno Zapata estremamente vivo in attacco.21:39

Doppio vantaggio granata all'intervallo, Zapata al 26' e Ilic al 40', entrambi di testa, definiscono il risultato di una gara che in realtà, dal punto di vista delle occasioni create, non era stata così sbilanciata. Per il Milan si erano resi infatti pericolosi Pulisic e Okafor, i torinesi invece, prima di superare Sportiello, avevano avuto una grossa chance con Tameze.21:37

45'+2' Triplice fischio di Feliciani. Torino avanti di due grazie alle reti di Zapata e Ilic.21:33

45'+2' Milan che ci prova molto timidamente in questo finale di primo tempo, Torino che gestisce senza problemi il doppio vantaggio.21:32

45' Due minuti di recupero.21:30

44' Bellanova rientra sul sinistro e calcia dal limite, palla bassa e lenta che viene bloccata senza problemi da Sportiello.21:30

43' Musah prova la botta dai venti metri col destro ma colpisce in pieno Thiaw, palla a fondo campo.21:29

42' Pulisic si crea lo spazio per il destro dal limite, conclusione innocua però deviata in corner da Rodriguez.21:28

40' GOL! TORINO-Milan 2-0! Rete di Ilic. Ripartenza del Torino, Pellegri si difende dall'aggressione di Bennacer e apre a destra per Bellanova, cross immediato e colpo di testa perfetto di Ilic che batte Sportiello. Raddoppio granata nel tripudio dell'Olimpico.



Guarda la scheda del giocatore Ivan Ilic21:28

39' Triangolo Reijnders-Jovic-Reijnders, Tameze anticipa per un soffio l'olandese in area granata.21:25

37' Zapata semina il panico nella difesa rossonera poi mette palla all'indietro da dentro l'area trovando però Musah e non un compagno.21:23

36' Manovra molto lenta e senza mordente da parte del Milan, anche per merito del Torino che sta occupando tutti gli spazi in modo ordinato.21:21

34' Cross mancino di Tomori, Pulisic prova la deviazione ma non trova lo specchio della porta avversaria.21:19

33' Gran lavoro di Zapata sulla sinistra e palla al centro per Ilic che poi non si intende con Pellegri provando il filtrante quando ormai il compagno era andato oltre la linea difensiva avversaria. Fuorigioco e palla al Milan.21:19

31' Torino che sembra avere tutt'altro passo rispetto ai rossoneri, vengono fuori in maniera netta le differenti motivazioni delle due squadre in questo momento.21:17

28' Fallo in attacco di Terracciano, Feliciani fischia subito fermando una promettente ripartenza dei granata che protestano col direttore di gara per l'interruzione di gioco.21:14

26' GOL! TORINO-Milan 1-0! Rete di Zapata. Linetty apre a sinistra per Rodriguez che pesca Zapata a centroarea, l'incornata precisa del colombiano porta in vantaggio i granata.



Guarda la scheda del giocatore Duván Zapata21:13

25' OCCASIONE MILAN! Palla geniale di Jovic alle spalle di Ricci per Reijnders, l'olandese porta palla fino al limite e apre per Okafor che apre il piatto destro verso il palo lungo e sfiora l'incrocio. Arriva la risposta del Milan all'occasione creata da Pellegri per Tameze.21:13

21' Okafor punta Bellanova e arriva al cross dal fondo, il sinistro dello svizzero è però troppo su Milinkovic-Savic che respinge d'istinto in area piccola, poi il Torino recupera palla.21:07

19' OCCASIONE TORINO! Pellegri si sfila sulla destra e riceve palla, servizio a rimorchio a centroarea per Tameze che, senza avversari a contrastarlo, calcia alle stelle di prima intenzione. Primo sussulto in zona offensiva per gli uomini di Juric.21:05

17' Altro cross pericoloso in area granata, stavolta effettuato da Pulisic, e altra respinta di testa di Buongiorno, finora perfetto.21:02

15' Manovra avvolgente del Milan che libera Kalulu al cross dalla destra, Buongiorno svetta di testa e lancia la ripartenza granata che termina però nel nulla dopo il recupero rapido dei giocatori ospiti.21:01

13' Scontro aereo tra Tomori e Pellegri, ex compagni in maglia rossonera, Feliciani fischia fallo a favore del granata mentre i due cercano di chiarirsi a distanza.20:59

11' Dieci minuti abbondanti senza particolari emozioni all'Olimpico Grande Torino, per ora è il ritmo molto basso a farla da padrone.20:57

9' Mezzo pasticcio tra Tomori e Sportiello con l'inglese che lascia palla al compagno in uscita, l'ex Atalanta riesce a non toccare la palla di mano fuori area e si salva per questione di centimetri. Tutto regolare anche dopo silent-check con la sala VAR.20:57

9' Insiste il Milan dopo il corner ma il sinistro morbido di Bennacer non trova alcun compagno in area, Milinkovic-Savic recupera palla e prova a far ripartire velocemente la manovra dei suoi.20:54

8' OCCASIONE MILAN! Pulisic riceve palla in area e prova il destro, palla deviata in corner da Masina in scivolata.20:53

5' Ilic centra la barriera col sinistro, poi ci riprova sulla respinta ma spedisce ampiamente a lato il proprio collo esterno.20:51

4' Prima sortita offensiva del Torino, un caparbio Pellegri porta palla fino al limite dell'area rossonera dove viene fermato fallosamente da Reijnders. Punizione da posizione interessante per i granata.20:50

2' Il lungo possesso palla del Milan viene interrotto dal pestone di Linetty su Musah nel cerchio di centrocampo. Feliciani fischia fallo ma è ancora il Milan ad avere in mano il pallino del gioco.20:48

Milan che fa girare palla nella propria metà campo in questo avvio, Torino più attendista.20:47

Si comincia!20:46

Pioli, senza lo squalificato Gabbia, deve fare a meno anche di Theo Hernandez, fermato da un attacco influenzale in settimana, e recupera Maignan solo per la panchina. A bordocampo, perlomeno inizialmente, anche Leao e Giroud, oltre che capitan Calabria e Florenzi. Tante novità quindi nell'undici iniziale con Kalulu esterno basso a destra, Terracciano a sinistra e coppia centrale Thiaw-Tomori. Musah e Reijnders saranno invece ai lati di Bennacer a centrocampo mentre davanti, oltre al confermato Pulisic, c'è la chance dal 1' per Jovic e Okafor.20:32

Juric sceglie Pellegri in avanti per affiancare Zapata con Sanabria che parte dalla panchina. Dietro i due attaccanti, come già a Verona, c'è Ricci, più avanzato rispetto al quartetto di centrocampo formato da Bellanova e Rodriguez sulle fasce con Ilic e Linetty in mezzo. Davanti a Milinkovic torna invece Buongiorno a guidare la difesa con Tameze e Masina braccetti.20:29

FORMAZIONE UFFICIALE MILAN: 4-3-3 per i rossoneri. Sportiello - Kalulu, Thiaw, Tomori, Terracciano - Musah, Bennacer, Reijnders - Pulisic, Jovic, Okafor. A disposizione: Maignan, Mirante, Calabria, Adli, Giroud, Leao, Caldara, Pobega, Florenzi, Zeroli, Bartesaghi.20:27

FORMAZIONE UFFICIALE TORINO: 3-4-1-2 per i granata. Milinkovic-Savic - Tameze, Buongiorno, Masina - Bellanova, Ilic, Linetty, Rodriguez - Ricci - Pellegri, Zapata. A disposizione: Gemello, Popa, Lovato, Sanabria, Sazonov, Kabic, Lazaro, Okereke, Dellavalle, Djidji, Vojvoda, Silva, Savva, Ciammaglichella.20:25

Dirige il match Feliciani con Bottegoni e Lombardo ad assisterlo. Il quarto ufficiale è Camplone con Mazzoleni e Di Paolo in sala VAR.20:20

All'Olimpico Grande Torino va in scena una classica del campionato italiano ma con l'interesse per il risultato che sarà presente solo dalla parte granata. Il Milan è infatti già certo del secondo posto, con conseguente qualificazione a Champions League e Supercoppa, mentre per il Torino c'è ancora speranza per la qualificazione alla prossima Conference League ma gli uomini di Juric, oggi distanti quattro punti dalla Fiorentina ottava e due dal Napoli nono, devono necessariamente ottenere tre punti per provarci fino all'ultimo. Fischio d'inizio alle 20.45.20:18

Buonasera e benvenuti alla diretta scritta di Torino-Milan, match valido per la 37esima giornata del campionato di Serie A.20:12