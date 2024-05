Lecce-Atalanta, moviola: l’arbitro stronca i pugliesi ma riserva sanzioni solo alla Dea

La prova di Rapuano al via del Mare nell’anticipo del sabato analizzata ai raggi X, il fischietto romagnolo ha ammonito in tutto quattro giocatori

E’ tornato in trend positivo l’arbitro Rapuano, scelto da Rocchi per Lecce-Atalanta. Il fischietto di Rimini ha al suo attivo in A 41 direzioni, 181 ammonizioni, 10 cartellini rossi per doppio giallo, 2 espulsioni dirette e 16 calci di rigore concessi. In questa stagione è stato il diciannovesimo gettone stagionale complessivo, il 14esimo in massima divisione (ultime due gare Cagliari-Atalanta e Torino-Frosinone) ma come se l’è cavata ieri?

I precedenti di Rapuano con Lecce e Atalanta

Bilancio complessivamente favorevole per i salentini con l’arbitro della sezione di Rimini: 3 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte. Diversi incroci soprattutto in Serie C e B. L’unico precedente in Serie A risaliva alla stagione in corso, quando il fischietto arbitrò Lecce-Genoa 1-0 decisa da un gol di Oudin. In quell’occasione, Almqvist causò l’espulsione di Martin. Con lui l’Atalanta invece non aveva mai vinto: su 3 incroci 1 pareggio e due sconfitte.

L’arbitro ha ammonito quattro giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Passeri e Costanzo, con Giua IV uomo, Chiffi al Var e La Penna all’AVar, l’arbitro ha ammonito quattro giocatori: Hateboer, Toure, Pasalic, Toloi (A). Rec. 1′ pt, 3′ st.

Lecce-Atalanta, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi. Al 26′ intervento falloso di Hateboer ai danni di Dorgu: diffidato, viene ammonito. Salta, quindi, la prossima sfida contro il Torino. 37′ secondo giallo: è per El Bilal Touré per un fallo su Ramadani. Giallo anche a Pasalic al 44′ per una trattenuta ai danni di Ramadani. Un minuto dopo Ramadani verticalizza per Dorgu, che parte alle spalle della difesa atalantina e batte Musso calciando di prima intenzione. Rapuano, però, annulla per fuorigioco. Offside di partenza, che c’era per una questione di centimetri. ma che finirà per stroncare le ambizioni dei pugliesi. Al 67′ giallo anche per Toloi, in ritardo su Oudin. Singolare che, alla fine, siano stati ammoniti solo giocatori di Gasperini in Lecce-Atalanta.