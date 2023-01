Olimpia Milano: in arrivo la stella Nba Kemba Walker

14-01-2023 10:12

L’Olimpia Milano si prepara ad accogliere, per le visite mediche, una stella della Nba, quattro volte All-Star. Stiamo parlando di Kemba Walker, tagliato dai Dallas Mavericks, che arriverà in Italia per colmare il buco degli infortunati Kevin Pangos e Shavon Shield. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

Walker quest’anno ha giocato 9 partite con Dallas, di cui una da titolare conclusa con 32 punti in 42 minuti sul campo dei Cleveland Cavaliers. I problemi dell’americano sono però di natura fisica, con un ginocchio che lo fa disperare da un po’, da almeno un paio d’anni. Il general manager dei Mavericks, Nico Harrison, a inizio dicembre aveva detto: “Il ginocchio non è ancora a posto, ma non significa che non possa giocarci sopra. Ha fatto riabilitazione e non si è mai sentito meglio negli ultimi due anni. Vedremo quanto durerà”. Poco, visto il taglio.