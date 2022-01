Olimpia Milano, Messina applaude la sua difesa

21-01-2022 20:52

L’Olimpia Milano non si ferma e, dopo Barca e Alba Berlino, centra la terza vittoria consecutiva in Eurolega superando in maniera convincente il CSKA a Mosca.

“Una vittoria molto importante, voglio congratularmi con i miei giocatori per la concentrazione e la determinazione con cui è stata affrontata la partita. Entrambe le squadre erano senza giocatori importanti, una grande chiave è stata come abbiamo trovato risorse dalla panchina, con le ottime prove di Kell e Daniels. Poi, nel secondo tempo, abbiamo anche risolto il problema a rimbalzo” ha spiegato nel dopo gara coach Ettoe Messina

“Abbiamo disputato una grande prestazione difensiva. Li abbiamo tenuti sotto i 60 punti ed è stata un’impresa” ha proseguito il tecnico biancorosso, uno dei primi nell’ambiente milanese ha voler centrare nuovamente le Final Four.

“Andare di nuovo alle F4 è un sogno, il nostro obiettivo è tornare ai playoff prima di tutto. Poi ovviamente può succedere di tutto, soprattutto in una stagione molto strana ed equilibrata. Sono contento che abbiamo superato un difficile momento col Covid ed anche gli infortuni di giocatori importanti, ma tutti li hanno. Essere adesso terzi è una buona posizione, con tre partite da recuperare, ma è ancora molto lunga. Dobbiamo restare umili e continuare a migliorare” ha chiosato l’allenatore catanese.

