Olimpia nel segno degli italiani, Messina gongola

12-12-2021 21:54

Milano è più forte delle fatiche di Eurolega e resta a punteggio pieno in campionato anche se la vittoria su Brescia (76-62) matura solo nel finale.

Undici su undici per l’Olimpia in Serie A, ma Ettore Messina è consapevole come la squadra non abbia brillato:

“È stata una partita difficile, non fare canestro per due quarti e mezzo ci ha innervosito – l’analisi del coach dell’Olimpia -. Siamo stati lenti e contratti, poi a partire dal terzo periodo prima Alviti, poi Datome e poi Ricci ci hanno dato i canestri necessari per vincere la partita. Prima di quel momento, ci aveva tenuto avanti la difesa. Comunque Brescia ha dei valori e avevamo messo in conto di soffrire”.

Messina si è poi soffermato sulla prestazione di Davide Alviti, in campo a sorpresa nel quintetto titolare dopo aver trovato poco spazio nelle rotazioni della prima parte di stagione: “Credo di avere dimostrato grande fiducia in Davide facendolo partire in quintetto nel secondo tempo con la squadra in difficoltà. Più di così non penso si possa fare e lui ha risposto, facendo alcune cose importanti”.

