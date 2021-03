Olimpia, sfida al Panathinaikos: obiettivo terzo posto

Penultimo impegno nel girone di Eurolega per l’Olimpia Milano, che per la 33a giornata sarà impegnata ad Atene contro il Panathinaikos, alle 20 di giovedì 1° aprile.

Ottenuta grazie al successo sulla Stella Rossa la certezza della qualificazione ai playoff della massima competizione europea, dopo sette anni di assenza, la squadra di Ettore Messina tornerà in campo contro i biancoverdi a pochi giorni dal derby di campionato contro Varese nel quale urgerà tornare al successo anche sul suolo italico per non far avvicinare ulteriormente le inseguitrici, su tutte Brindisi, distante quattro punti e che riceverà Milano domenica 11 aprile.

Ovviamente, comunque, la sfida contro i greci non sarà presa sottogamba da Datome e compagni, che puntano quantomeno a mantenere il quarto posto in classifica (e magari attaccare il terzo occupato ora dall’Efes) al fine di evitare di incontrare gli avversari più insidiosi, ovvero Barcellona e Cska Mosca. Perché adesso che è stato centrato l’obiettivo minimo l’appetito viene mangiando e non è proibito sognare di arrivare ai quarti di finale.

Ecco allora che le motivazioni non mancheranno di certo all’Olimpia, che in Grecia non può sbagliare per provare poi a giocarsi tutto contro i turchi nell’ultima giornata, il 9 aprile ad Assago.

Il pericolo maggiore per Milano potrebbe venire dalla sottovalutazione dell’avversario, se è vero che la squadra di Messina ha perso contro avversari non certo di prima fascia come lo stesso Panathinaikos o Villeurbanne, per poi rendersi protagonista di imprese contro Bayern o Real Madrid.

OMNISPORT | 31-03-2021 19:15