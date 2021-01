Olimpia, Tarczewski giura amore a Milano

Non è una stagione semplice per Kaleb Tarczewski, il lungo dell’Olimpia Milanoè poco utilizzato da Messina e non sta avendo i soliti numeri relativi al rendimento.

Il giocatore ha parlato di questo e non solo in un’intervista a “La Repubblica”.

Da poco ha festeggiato le 100 presenze in Eurolega in maglia Armani: “Non penso sia un traguardo. Sono semplicemente grato al signor Armani e alla sua organizzazione che mi ha dato la possibilità di giocare tante partite con questa maglia”.

Poi sull’anno e sulle sue statistiche: “Le mie cifre sono evidentemente peggiori rispetto al passato ma spero che la gente valuti il lavoro che uno svolge, magari piccole cose: un rimbalzo, un blocco fatto bene per liberare i grandi tiratori, una stoppata. Ognuno deve sacrificare qualcosa di sé in questa Armani e la cosa bella è che nessuno mette davanti il proprio ego alla squadra. Milano è la mia seconda casa e lo sarà per tutta la vita”.

OMNISPORT | 19-01-2021 12:37