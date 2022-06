Olimpiadi invernali, a rischio la presenza della combnata nordica

22-06-2022 12:15

Potrebbero essere delle Olimpiadi invernali senza combinata nordica quelle a cui assisteremo nei prossimi anni visto che la disciplina potrebbe perdere il suo posto se presto al programma a cinque cerchi non verranno aggiunte le competizioni femminili.

“Senza le donne, per noi potrebbe essere una sfida mantenere il settore maschile alle Olimpiadi, nonostante la grande tradizione di questo sport” ha affermato al New York Times Lasse Ottesen, direttore di gara della combinata nordica presso la FIS.

Tutto dunque ruota attorno all’inclusione delle donne, un tema molto delicato sul quale il CIO, sostenitore della parità di genere, sta insistendo da tempo.

“Se le donne non vengono accettate, è in gioco anche il futuro degli uomini. I bambini non avrebbero modelli e motivazioni e nel peggiore dei casi l’intera disciplina potrebbe estinguersi” ha dichiarato Horst Huttel, direttore degli eventi nordici per la Germania, allineandosi di fatto alle parole di Ottesen.