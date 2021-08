Olimpiadi, Malagò: "Sdoganato il calcio, era un muro da abbattere"

A Fiumicino, anche il presidente del Coni Giovanni Malagò è rimasto stupito dalle tante persone presenti all’aeroporto: “Queste accoglienze vengono riservate solo al mondo del calcio, vuol dire che abbiamo fatto qualcosa di grande e che forse, finalmente, abbiamo sdoganato un concetto culturale che era il muro da abbattere. Anche grazie ai giornalisti”.

Gli azzurri verranno ospitati al Quirinale tra poco più di un mese: “Il 23 settembre – continua Malagò – andremo dal Presidente della Repubblica con tanto orgoglio: siamo stati competitivi in tutte le competizioni salvo poche eccezioni e abbiamo vinto nel 50% degli sport. Nessuno può dire che siamo un paese aggrappato ad alcune discipline come la scherma e il tiro. Abbiamo reso orgogliosi gli italiani”.

Malagò chiude parlando di Jacobs: “Abbiamo fatto casualmente il viaggio vicini in aereo. Abbiamo parlato di tante cose, anche in campo privato. Jacobs accetterà l’invito della Formula 1 e della Ferrari, sarà a Monza per rappresentare l’uomo più veloce del mondo con i suoi compagni di staffetta”.

OMNISPORT | 09-08-2021 23:18