Olimpiadi: ok a surf, breakdance, arrampicata e skateboard

Il Cio ha deciso l’ingresso, seppur provvisorio, di breakdance, surf, arrampicata sportiva e skateboard tra gli sport olimpici di Parigi 2024. Una posizione storica, che segna l’ingresso di questi atleti sul massimo palcoscenico sportivo: “Tutti e quattro questi sport – ha dichiarato il presidente del Cio, Thomas Bach – contribuiscono a rendere il programma dei Giochi olimpici più equilibrato fra i generi, più giovane e più urbano. Offrono l’opportunità di entrare in contatto con la giovane generazione”.

In attesa della decisione finale del Comitato esecutivo del Cio previsto a dicembre, le discipline sono incluse temporaneamente nella lista degli sport ammessi. Il presidente ella federazione azzurra Michele Barbone ha espresso la sua soddisfazione: “Siamo alla svolta di un percorso lungo, difficile, ma allo stesso tempo avvincente. Questo nuovo via libera da parte del Cio – ha dichiarato Barbone, presidente della Fids – è per tutti noi il riconoscimento più alto. Accedere ad un’Olimpiade rappresenta il coronamento di un sogno, un traguardo che ogni sportivo ambisce di raggiungere. Ora la strada è tracciata, il nostro compito è proseguire nel cammino intrapreso convinti del nostro lavoro e fiduciosi nel futuro e nella consapevolezza che il Cio ha mostrato non solo attenzione, ma anche lungimiranza nel considerare le nuove attività sportive che sempre più reclutano milioni di sportivi nel mondo”.

VIRGILIO SPORT | 28-03-2019 15:38