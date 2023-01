26-01-2023 11:52

Ci saranno oppure no gli atleti russi e bielorussi alle Olimpiadi di Parigi 2024 dopo la guerra mossa da Putin in Ucraina? Si pensava in un primo momento che ci sarebbe sta un’apertura dal Comitato Olimpico Internazionale, ma il numero uno Thomas Bach ha voluto fare chiarezza.

Queste le sue parole: “Stiamo sostenendo gli atleti e i membri della comunità olimpica ucraina ovunque, con tutta la nostra solidarietà. Nel nuovo anno gli atleti ucraini possono contare sul pieno impegno per questa solidarietà da parte del CIO e dell’intero Movimento Olimpico. Vogliamo vedere una squadra ucraina forte ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 e ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026″.

Bach ha aggiunto: “A seguito dello scoppio della guerra, molti atleti, Comitati olimpici nazionali, Federazioni internazionali e CIO sono stati esposti a pressioni e ingerenze politiche con alcuni Governi che hanno iniziato a decidere quali atleti avrebbero potuto partecipare a competizioni sportive internazionali e quali atleti no”.

A tal proposito, il sindaco di Parigi Hildago spera nella partecipazione di russi e bielorussi alle Olimpiadi di Parigi, al contrario di quanto sostenuto dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky: “Penso che sia un momento dedicato agli sportivi e che non bisogna privare gli atleti della loro competizione. Ma mi auguro, come gran parte del movimento sportivo, che non ci sia delegazione sotto bandiera russa“, ha dichiarato su France 2.