Olimpiadi, Usain Bolt: "Nessuno batterà i miei record"

In un’ampia intervista Instagram con Olympics Channel, Usain Bolt ha dichiarato che i suoi record non verranno superati a Tokyo: “Sono molto sicuro. Non sto dicendo che non accadrà, ma non penso che gli atleti attuali siano al livello di correre in 9,58 (100 metri) o 19,19 secondi (200 metri). Comunque vedremo cosa succede”.

Il miglior tempo dell’anno è dell’americano Trayvron Brome con 9,77: “Ha fatto un passo avanti – ha aggiunto Bolt – e ha dimostrato di essere preparato e in forma. I 100 metri? Sono mentalmente difficili. Un singolo errore nella finale può essere la rovina di un atleta”.

Le Olimpiadi sono state rinviate di un anno per il Covid ma Bolt è fiducioso: “Le persone hanno dimostrato che i protocolli messi in atto per lo sport stanno davvero migliorando. L’NBA lo ha dimostrato, anche prima d’ora, e che si può fare. Sono felice che gli atleti abbiano effettivamente avuto la possibilità di competere”.

Per l’ex campione giamaicano la maggior parte degli atleti non avrà problemi a seguire i protocolli: “Penso che la maggior parte degli atleti sarà molto professionale perché questo è ciò che facciamo per vivere e sono tutti entusiasti di tornare a competere”.

Bolt vedrà per la prima volta i Giochi come spettatore: “Non ho mai avuto modo di guardare le Olimpiadi. È sempre stato solo ‘lavoro’ per me”. Quindi guarderò tutto, non mi interessa cosa c’è in TV”.

