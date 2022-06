Olivera esce in lacrime per infortunio: ansia Napoli

11-06-2022 23:46

Apprensione in casa Napoli per l’infortunio occorso a Mathias Olivera. L’esterno sinistro uruguaiano, appena acquistato dagli azzurri dal Getafe, è infatti uscito in lacrime sul finale del primo tempo dell’amichevole giocata dalla Celeste contro Panama.

Dopo un forte contrasto con l’attaccante panamense Ronaldo Cordoba Olivera ha urlato dal dolore restando alcuni minuti a terra: ripresosi, Olivera ha provato a restare in campo, salvo poi arrendersi ad abbandonare il campo, sostituito dal romanista Matias Viña, il giocatore al quale Olivera ha tolto negli ultimi mesi il posto da titolare sulla fascia sinistra della nazionale del ct Alonso.

La prima diagnosi parla di una distorsione al ginocchio, ma nelle prossime ore Olivera sarà sottoposto agli esami strumentali del caso. L’Uruguay ha poi vinto l’amichevole per 4-0, con doppietta di Cavani e reti di De La Cruz e Maxi Gomez.