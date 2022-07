Olympique Marsiglia: Camoranesi lascia il ruolo di vice-allenatore

12-07-2022 17:57

Dopo nemmeno una settimana dal suo insediamento in qualità di vice-allenatore di Igor Tudor, chiamato alla guida dell’Olympique Marsiglia dopo l’esperienza all’Hellas Verona, Mauro German Camoranesi lascia lo staff tecnico del club francese. Lo riporta il Corriere dello Sport.

Secondo il quotidiano romano, la decisione sarebbe relativamente alla scelta di tentare la carriera di Capo Allenatore in Italia, laddove al momento non ha maturato alcuna esperienza. Al momento, infatti, l’ex campione del mondo 2006 ha allenato solamente in Slovenia ed Argentina.