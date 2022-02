Omloop van het Hageland: vittoria di Marta Bastianelli

27-02-2022 19:42

Marta Bastianelli ha vinto la Omloop van het Hageland, classica in linea femminile arrivata alla diciassettesima edizione. La portacolori dell’UAE Team ADQ, che compirà 35 anni il 30 aprile, ha battuto in volata Emma Norsgaard (Movistar Team) e Floortje Mackaij (Team DSM), quarta Elena Cecchini (Team SD Worx). Per Bastianelli è la terza vittoria stagionale dopo il successo nella Vuelta Feminas Classica Valenciana e nella quarta tappa della Volta a La Comunitat Valenciana.

OMNISPORT