Onana: il Chelsea vuole inserire Kepa, l'Inter è contraria

I nerazzurri per il portiere accettano soltanto contanti che poi vogliono reinvestire nell'acquisto di Vicario

26-05-2023 13:52

Il Chelsea ha scelto Onana come portiere della prossima stagione, ma convincere l’Inter sarà molto complicato. Gli inglesi vogliono inserire nella trattativa Kepa, il numero più pagato al mondo nel 2018, 80 milioni di cartellino e un ingaggio lordo di 9 milioni sterline l’anno. I nerazzurri accettano solo contanti per sistemare il bilancio e poter reinvestire i soldi nell’acquisto di Vicario, destinato a essere il prossimo numero uno della squadra di Simone Inzaghi.

I contatti proseguiranno, ma sotto 40-45 milioni per il club di Zhang non si scende. Onana è arrivato a Milano la scorsa estate a parametro zero dall’Ajax.