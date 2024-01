Open Var: "C’è un fallo grande come una casa", l’audio che spiega tutto

Sotto la lente di Open Var su Dazn gli episodi controversi della 21a giornata di Serie A: dal gol annullato a Barrenechea al rigore concesso al Verona

30-01-2024 09:40

Torna Open Var, l’approfondimento settimanale di Dazn che fa chiarezza sugli episodi arbitrali più controversi del campionato. Sotto la lente finisce la 21a giornata di Serie A e, nel dettaglio, il gol annullato a Barrenechea in Frosinone-Cagliari e il rigore concesso al Verona nella sfida con la Roma.

Frosinone-Cagliari, gol annullato a Barrenechea: la spiegazione

Sotto di una rete, il Frosinone trova il gol del pareggio nel recupero del primo tempo in un’azione in mischia finalizzata da Barrenechea. Il Var controlla ogni possibile irregolarità: stabilito che la palla non è uscita sul fondo e che non c’è fuorigioco, ci si concentra sul contatto in area tra Brescianini e Dossena.

Dalla sala Var si sente subito: “C’è un fallo alla difesa grosso come una casa”. Poi, però, si passa all’analisi frame per frame. “Live per me è fallo, è una chiamata difficile, però gli va addosso – prosegue l’audio dalla sala Var -. Devo valutare il contatto sul difensore”. Quindi il suggerimento all’arbitro Dionisi: “Ti consiglio OFR per valutare possibile fallo sul difensore dopo che ha spazzato via il pallone”.

Roma-Verona: chiarezza sul rigore assegnato ai veneti

Al 64′ della sfida tra Roma e Verona, poi terminata 2-1 per i giallorossi, è stato assegnato un rigore ai veneti per fallo di mano di Llorente. Inizialmente il Var (Pairetto, Valeri all’Avar) sembrava intenzionato a non segnalare il penalty, in quanto il difensore della squadra di casa tocca sì la palla con il braccio, ma mentre salta è di spalle sul colpo di testa di Djuric.

Rivista l’azione, però, dalla sala Var viene segnalato “l’extra movimento” del braccio di Llorente. “Lo lascia lì però, è più sì che no”, quindi al direttore di gara Sacchi si consiglia di procedere con l’on field review”. Decisione apprezzata dal vice di Rocchi, Gervasoni: “L’episodio è complicato, dunque è giusto spiegare all’arbitro perché si è andati con l’OFR”.

Salernitana-Genoa: nessun dubbio sul rigore per fallo di Lovato

Il fallo di mano di Lovato durante Salernitana-Genoa è stato immediatamente visto da Orsato, che concede il rigore al Grifone. Al Var Mazzoleni chiede: “Rigore netto, confermami”. Poi si sente il fischietto esclamare: “Lovato, io e te sappiamo cosa è successo”. Mazzoleni conferma il fallo ed è penalty. Il vice designatore Gervasoni commenta: “Orsato è sempre stato così, è naturale, questa sua naturalezza lo rende uno dei migliori arbitri al mondo”.