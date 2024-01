Fiorentina-Inter, moviola: arbitro e Var non convincono, quante polemiche

La prova di Aureliano al Franchi analizzata ai raggi X da Graziano Cesari e Luca Marelli, il fischietto bolognese ha ammonito cinque giocatori

29-01-2024 09:00

Scelta sorprendente da parte di Rocchi per Fiorentina-Inter: una gara di prima fascia affidata ad un arbitro non espertissimo come Aureliano che era stato dimenticato per metà girone di andata e ora viene riscoperto arbitro per partite di prima fascia. Nella sua ultima uscita, in Roma-Atalanta, il fischietto bolognese non aveva brillato ma come se l’è cavata ieri al Franchi?

I precedenti di Aureliano con Fiorentina e Inter

Due i precedenti della Viola con Aureliano al fischietto con un pareggio e una sconfitta, mentre era solo una la partita dell’Inter diretta dal bolognese con una vittoria per i nerazzurri.

Aureliano ha ammonito cinque giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Imperiale e Vecchi, con quarto ufficiale Giua, al Var Marini e all’Avar Doveri l’arbitro ha ammonito 5 giocatori, di cui tre della squadra di Inzaghi: Bastoni (I), Ikone (F), Sommer (I), Pavard (I), Mandragora (F)

Fiorentina-Inter, i casi dubbi analizzati da Cesari

Questi i principali episodi da moviola. Al 14′ Parisi cade a terra in occasione del gol del vantaggio dell’Inter firmato da Lautaro Martinez. C’è una trattenuta reciproca tra i giocatori e, spiega Graziano Cesari a Mediaset, la decisione è lasciata all’arbitro con il Var che, senza errore chiaro, giustamente non interviene. Discorso simile al minuto 35 quando, su un calcio d’angolo per la Fiorentina, cadono a terra Bastoni e Ranieri. Anche in questo caso la trattenuta è reciproca, non eccessiva e lasciata al giudizio di Aureliano, che decide di non intervenire. Come sopra, senza chiaro ed evidente errore, il Var non interviene.

Al 75′ Aureliano è richiamato al Var per giudicare un intervento in uscita alta di Sommer su Nzola. L’attaccante della Fiorentina anticipa il portiere nerazzurro che lo colpisce al volto. Breve passaggio al monitor e rigore per i viola, che Nico Gonzalez si fa parare da Sommer.

Per Marelli era da rivedere al Var contatto Bastoni-Ranieri

Dagli studi di DAZN anche Luca Marelli ha commentato gli episodi arbitrali di Fiorentina-Inter. Si parte dal gol di Lautaro che ha deciso la gara, che ha suscitato le proteste viola per una possibile spinta del Toro su Parisi: “Non c’è stato un blocco irregolare, ma un contatto tra Lautaro e Parisi. E’ una situazione a limite: una leggera spinta c’è stata, ma non così violenta. Parisi si tiene il collo, ma la spinta è sulla spalla. Non eccessiva per portare all’annullamento. Sicuramente non è un episodio da Var”.

Sul contatto Ranieri-Bastoni nell’area nerazzurra dice: “Sul corner inizialmente si tengono entrambi, poi Bastoni perde il contatto con la palla e pensa solo ad abbracciare Ranieri. Nell’ultima e più importante parte dell’azione, Bastoni affossa Ranieri: avrei gradito un on field review”. Infine sul rigore dato alla Fiorentina e poi sbagliato da Nico Gonzalez: “Pallone toccato contemporaneamente da Sommer e da Nzola. Probabilmente in sala Var hanno valutato molto pericoloso l’intervento di Sommer: mi trovo d’accordo, il portiere doveva stare attento”. Insufficiente alla fine la prova di Aureliano in Fiorentina-Inter.