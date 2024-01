Pagelle di Fiorentina-Inter 0-1: Lautaro è una tassa, Sommer salva i nerazzurri. Nico tradisce la Viola

Top e flop della partita Fiorentina-Inter, valevole per la 22° giornata di Serie A 2023/2024: la decide Lautaro. Ma è determinante anche Sommer che para il rigore a Nico Gonzalez.

28-01-2024 22:48

I mezzi passi falsi di Juventus e Milan hanno ulteriormente acceso i riflettori sul posticipo domenicale della 22a giornata. Che metteva di fronte la Fiorentina e l’Inter, con la possibilità per i nerazzurri di riprendersi il primo posto perso a causa degli impegni in Supercoppa. La missione è compiuta per gli uomini di Simone Inzaghi, bravi e fortunati a capitalizzare il gol siglato da Lautaro Martinez dopo neppure un quarto d’ora di gara. Nella ripresa i viola falliscono il rigore con Nico Gonzalez e la chance di portare a casa almeno un punto.

Fiorentina-Inter, la chiave della partita

Le condizioni fisiche precarie di Sottil inducono Vincenzo Italiano a rivedere le proprie idee iniziali. Dal consueto 4-2-3-1 la Fiorentina vira verso un 4-4-2 con due punte pesanti come Nzola e Beltran. Nell’Inter l’emergenza a centrocampo era già annunciata, con Asllani e Frattesi schierati nella speranza di non far rimpiangere Calhanoglu e Barella. Il canovaccio tattico è chiaro e vede i padroni di casa mantenere il possesso del pallone. Sono i nerazzurri però a segnare, con la solita tassa Lautaro Martinez (19esimo centro stagionale). Sono Frattesi da una parte e Bonaventura dall’altra a sfiorare il gol. La prima frazione di gioco si conclude 0-1.

Nella ripresa Italiano si gioca la carta Nico Gonzalez, mentre anche Inzaghi dopo l’ora di gioco cambia qualche interprete per provare a mischiare un po’ le carte. Ciò che rimane invariato è il tema della gara, con i viola che faticano a convertire in potenziali occasioni da gol la loro mole di gioco. Anzi è più l’Inter a rendersi pericolosa in contropiede. Al 75′ però arriva l’episodio che può cambiare il match con l’uscita avventata di Sommer che travolge Nzola: il numero uno svizzero però neutralizza la conclusione di Gonzalez. Così gli ospiti riescono a sfangarla e portare a casa il prezioso 1-0.

Inter, cosa ha funzionato

Con il Lautaro Martinez di oggi si parte sempre 1-0. Le risposte più confortanti arrivano però dalle seconde linee: se Mkhitaryan è l’elemento di congiunzione col passato, anche Frattesi e Asllani si fanno trovare pronti. Chi parlava del valore della rosa dell’Inter, evidentemente, lo faceva a ragion veduta.

Inter, cosa non ha funzionato

Qualche distrazione di troppo in fase difensiva. Per fortuna dei nerazzurri è sempre stata messa una toppa ma le avvisaglie sono da tenere in considerazione in vista dell’imminente derby d’Italia.

Le pagelle dell’Inter

Sommer 7 Ci mette il suo su un tiro di Bonaventura, centrale ma insidioso. Poi sbaglia l’uscita su Nzola, commette fallo da rigore e salva il risultato.

Ci mette il suo su un tiro di Bonaventura, centrale ma insidioso. Poi sbaglia l’uscita su Nzola, commette fallo da rigore e salva il risultato. Pavard 6,5 La sua serata comincia maluccio, con un retropassaggio sciagurato a Sommer. Poi si riprende e si direziona nei binari giusti con una chiusura su Nzola e un salvataggio sulla linea. (Dall’83’ Bisseck ng )

La sua serata comincia maluccio, con un retropassaggio sciagurato a Sommer. Poi si riprende e si direziona nei binari giusti con una chiusura su Nzola e un salvataggio sulla linea. (Dall’83’ ) De Vrij 5,5 Se Nzola sbaglia non è certo per merito suo, che non lo controlla come dovrebbe.

Se Nzola sbaglia non è certo per merito suo, che non lo controlla come dovrebbe. Bastoni 6 L’arbitro lo grazia per l’ingenua trattenuta su Ranieri. La sufficienza se la conquista per un salvataggio miracoloso su Nzola. (Dal 60′ Acerbi 6 Bastoni è ammonito, Inzaghi è prudente e così inserisce il suo uomo di fiducia).

L’arbitro lo grazia per l’ingenua trattenuta su Ranieri. La sufficienza se la conquista per un salvataggio miracoloso su Nzola. (Dal 60′ Bastoni è ammonito, Inzaghi è prudente e così inserisce il suo uomo di fiducia). Darmian 6 Solito soldatino votato esclusivamente alla fase difensiva. (Dal 60′ Dumfries 5,5 Fuori dal gioco, non entra in partita).

Solito soldatino votato esclusivamente alla fase difensiva. (Dal 60′ Fuori dal gioco, non entra in partita). Frattesi 6,5 Non sempre lucido nei passaggi, cerca puntualmente l’inserimento e in una circostanza impegna seriamente Terracciano. Migliora col passare dei minuti facendosi sentire anche in interdizione.

Non sempre lucido nei passaggi, cerca puntualmente l’inserimento e in una circostanza impegna seriamente Terracciano. Migliora col passare dei minuti facendosi sentire anche in interdizione. Asllani 6,5 Nella gara del regista spicca l’assist da calcio d’angolo per Martinez.

Nella gara del regista spicca l’assist da calcio d’angolo per Martinez. Mkhitaryan 6,5 Prezioso nel lavoro senza palla, si fa notare per alcune coperture che evidenziano ulteriormente la sua intelligenza tattica.

Prezioso nel lavoro senza palla, si fa notare per alcune coperture che evidenziano ulteriormente la sua intelligenza tattica. Carlos Augusto 6,5 Primo tempo guardingo, nella ripresa si concede qualche sgroppata in più.

Primo tempo guardingo, nella ripresa si concede qualche sgroppata in più. Martinez 7 Anche di testa riesce a mettere la sua firma. Poi solito lavoro per la squadra (Dal 77′ Sanchez ng )

Anche di testa riesce a mettere la sua firma. Poi solito lavoro per la squadra (Dal 77′ ) Thuram 6 Quando parte palla al piede si ha la sensazione che qualcosa di bello e importante possa accadere. Oggi non è così, nell’opportunità più clamorosa che si crea scivola e la sciupa.(Dal 60′ Arnautovic 6 Segna un gol ma è fuorigioco. E’ comunque bello attivo anche nel tentativo di tenere alta la squadra).

Top e flop della Fiorentina

Faraoni 6,5 Salva un gol praticamente già fatto su Carlos Augusto. Anche in fase offensiva si dimostra tra i migliori.

Salva un gol praticamente già fatto su Carlos Augusto. Anche in fase offensiva si dimostra tra i migliori. Bonaventura 6,5 Jack non vola ma è quello che crea più preoccupazioni alla retroguardia nerazzurra per i suoi inserimenti.

Jack non vola ma è quello che crea più preoccupazioni alla retroguardia nerazzurra per i suoi inserimenti. Parisi 5 Troppo molle in occasione del gol di Lautaro. Più in generale difensivamente ha tanto ancora da migliorare.

Troppo molle in occasione del gol di Lautaro. Più in generale difensivamente ha tanto ancora da migliorare. Gonzalez 4,5 Entra per cambiare la partita, ha l’occasione giusta ma la spreca malamente.

Entra per cambiare la partita, ha l’occasione giusta ma la spreca malamente. Ikoné 5,5 Solito fumo, l’arrosto non arriva.

Solito fumo, l’arrosto non arriva. Nzola 5,5 Di mestiere fa il centravanti e certe opportunità deve capitalizzarle. Vero che ci mette voglia ma è impreciso e poco determinato sotto porta.

Fiorentina-Inter: il tabellino del match

Marcatori: 14′ Lautaro Martinez (I)

FIORENTINA (4-4-2): 1 Terracciano; 22 Faraoni, 28 Martinez Quarta, 16 Ranieri, 65 Parisi (dall’89’ Milenkovic); 11 Ikoné (dal 60′ Gonzalez), 6 Arthur (dal 46′ M. Lopez), 32 Duncan (dall’83’ Mandragora), 5 Bonaventura; 9 Beltrán (dall’83’ Barak), 18 Nzola. A disposizione: 30 Martinelli, 40 Vannucchi, 19 Infantino, 26 Mina, 33 Kayode, 37 Comuzzo, 73 Amatucci, 7 Sottil. Allenatore: Vincenzo Italiano.

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 28 Pavard (dall’83’ Bisseck), 6 De Vrij, 95 Bastoni (dal 60′ Acerbi); 36 Darmian (dal 60′ Dumfries), 16 Frattesi, 21 Asllani, 22 Mkhitaryan, 30 Carlos Augusto; 9 Thuram (dal 60′ Arnautovic), 10 Lautaro (dal 77′ Sanchez). A disposizione: 12 Di Gennaro, 77 Audero, 5 Sensi, 14 Klaassen, 17 Buchanan, 32 Dimarco, 41 Akinsanmiro, 50 Stankovic. Allenatore: Simone Inzaghi.

Arbitro: Aureliano (Bologna)

Ammoniti: Bastoni (I), Ikoné (F), Sommer (I), Pavard (I)

Recupero: 2′ pt; 5′ st