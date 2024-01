Fiorentina-Inter, il gol di Lautaro e il rigore chiesto dai viola scatenano la rabbia dei tifosi della Juve

Lautaro Martinez apre le marcature nella gara tra Fiorentina e Inter ma c’è chi lamenta un contatto irregolare tra l’argentino e il difensore viola Parisi: si riapre la polemica con la Juventus

28-01-2024 21:38

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

La lotta scudetto si vive anche a distanza e a mezzo social. Una battaglia fatti di scontri, di polemiche e di sfottò ma soprattutto di discussioni che riguardano le decisioni arbitrali. L’ultima arriva nel corso del match tra Fiorentina e Inter e riguarda il gol che porta in vantaggio la formazione nerazzurro dopo circa 14 minuti di gioco.

Lautaro su Parisi: il gol al microscopio

Al 14’ di gioco l’Inter trova il gol del vantaggio con il solito Lautaro Martinez che sul calcio d’angolo va ad attaccare il primo palo e di testa trova la deviazione vincente. Ma sul movimento dell’attaccante c’è qualche dubbio, il giocatore nerazzurro infatti sembra liberasi di Parisi con una spinta con il braccio destro. Si tratta di un intervento dubbio ma dopo il controllo dalla sala Var, arriva la comunicazione ad Aureliano che non c’è niente di irregolare e dunque il gol viene convalidato.

Fiorentina-Inter: tutte le emozioni del match

Lautaro: la protesta dei tifosi Juve

Passano pochissimi secondi ed il gol di Lautaro finisce subito sotto il microscopio dei social. La decisione dell’arbitro di convalidare il gol del vantaggio nerazzurro (con ausilio da parte del Var) viene considerata ovviamente legittima da parte dei fan dell’Inter ma non allo stesso modo da quelli juventini. E’ da tempo infatti che i tifosi bianconeri protestano per il trattamento di favore di cui a loro avviso starebbe godendo la squadra di Simone Inzaghi grazie all’intercessione di Beppe Marotta e del suo potere politico.

“Ma quando lo fanno un gol regolare questi? La farsa continua” scrive un tifoso della Vecchia Signora ma sono in tanti quelli che si lamentano che non sia stato fischiato fallo nei confronti di Lautaro.

Il contatto tra Bastoni e Ranieri

Passano poco più di 20’ e il Var finisce ancora una volta sotto processo. Stavolta l’azione si svolge sul lato opposto del campo, nell’area di rigore dell’Inter con una trattenuta di Bastoni ai danni di Ranieri sugli sviluppi di un’azione di calcio d’angolo. Anche in quest’occasione il Var si prende un po’ di tempo per valutare quanto successo ma viene confermata la decisione presa da Aureliano.

“Si scansano”: Italiano e la Fiorentina sotto accusa

I tifosi della Juve, dopo il pareggio con l’Empoli e la possibilità di vedere fuggire l’Inter, sembrano essere sul piede di guerra. Sono tanti quelli che infatti hanno criticato l’atteggiamento della Fiorentina e del suo allenatore Italiano e sui social comincia subito l’accusa: “Si scansano”. Del resto non si tratta di un’accusa nuova, spesso è stata la stessa Juve ad essere accusata di ricevere dei favoritismi da alcune squadre. La critica è sempre la stessa, alcune squadre non mettono in campo il massimo e spesso questa critica è finita per arrivare al Sassuolo al punto che la formazione neroverde si è meritata il titolo di Scansuolo.