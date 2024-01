Frosinone-Cagliari, moviola: Quanti dubbi sui gol annullati col Var

La prova dell’arbitro Dionisi allo Stirpe analizzata ai raggi X, il fischietto abruzzese ha dovuto estrarre sei volte il giallo: due gol annullati

22-01-2024 05:34

E’ tra gli arbitri giovani maggiormente stimati da Rocchi Federico Dionisi, scelto per il big-match salvezza tra Frosinone e Cagliari. Ha al suo attivo in A 27 direzioni, 111 ammonizioni, 1 cartellino rosso per doppio giallo, 4 espulsioni dirette e 8 calci di rigore concessi. Per il fischietto abruzzese si è trattato dell’undicesimo gettone stagionale complessivo, il sesto in questa stagione, dove ha già diretto Lecce-Lazio 2-1 (1^ giornata), Verona-Atalanta 0-1 (6^ giornata), Fiorentina-Empoli 0-2 (9^ giornata), Inter-Frosinone 2-0 (12^ giornata) e Lazio-Cagliari 1-0 (14^ giornata) ma come se l’è cavata ieri allo Stirpe?

Clicca qui per gli highlights di Frosinone-Cagliari

I precedenti di Dionisi con Frosinone e Cagliari

Erano 7 gli incroci tra Dionisi e il Frosinone, con un bilancio di 1 vittoria, 2 pareggi e 4 sconfitte. Quattro le gare dirette dal fischietto abruzzese con il Cagliari protagonista. In questo caso, lo score è di 1 pareggio e 3 sconfitte (l’ultima delle quali contro la Lazio, gara che fu caratterizzata in particolare dalla contestata espulsione – tramite controllo VAR – di Makoumbou per fallo su Guendouzi).

Dionisi ha ammonito sei giocatori

Coadiuvato dagli assistenti De Meo e Mastrodonato con Santoro IV uomo, Chiffi al Var e Pairetto all’Avar, l’arbitro ha ammonito sei giocatori: 21’p.t. Azzi (C), 11’ s.t. Soulé (F), 17’ s.t. Petagna (C), 28’ s.t. Dossena (C), 47’ s.t. Zortea (F), 48’ s.t. Pavoletti (C )

Frosinone-Cagliari, i casi dubbi

Questi i principali casi da moviola. Al 18’ Cheddira viene pescato in area, controlla e incrocia segnando l’1-0. L’arbitro annulla subito tutto per fuorigioco. Al 48’ Barrenechea segna il gol del pareggio dopo una mischia. L’arbitro viene richiamato dal Var. Dopo il consulto annulla la rete per un presunto fallo in attacco di Brescianini su Dossena. Non del tutto convincente alla fine la prova di Dionisi in Frosinone-Cagliari.