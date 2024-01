Frosinone-Cagliari 3-1 pagelle: Scuffet non basta, Turati sì, rimonta firmata Soulé e Kaio Jorge

Top e flop della partita Frosinone-Cagliari: Sulemana illude i sardi, malissimo Dossena, bocciato Cheddira, bene Mazzitelli, Barrenechea e Petagna

21-01-2024 14:49

Ricordate la rimonta del Cagliari per 4-3 all’ultimo minuto contro il Frosinone? Dimenticatevela. A risorgere ora è il Frosinone che batte il Cagliari per 3-1, dopo essere passato in svantaggio. Non basta al Cagliari la rete al 26′ di Sulemana. Da lì in poi è solo il Frosinone a prendere le misure e venir fuori man mano. Fino al gol del (primo) pareggio di Barrenechea, annullato dal VAR per il contatto falloso di Brescianini su Dossena. Ma la squadra allenata da Di Francesco non demorde: sostituisce Cheddira – che si è divorato l’impossibile – e trova le reti della rimonta: prima con Mazzitelli di testa, poi con Soulé che dal limite dell’area insacca al 75′ con una punizione magistrale sotto la traversa e infine con Kaio Jorge che a tu per tu con Scuffet insacca allo scadere.

Il Cagliari fino alla fine ha provato disperatamente a non perdere senza però trovare l’effetto rimonta a sorpresa della gara di andata del 29 ottobre. Protagonisti della gara i portieri ma a frazioni di gioco diverse: nel primo tempo Scuffet e nella seconda frazione di gioco – in particolare nei minuti finali – Turati che respinge di tutto e salva il risultato per 3 volte consecutive. I sardi, che erano ancora imbattuti contro il Frosinone in Serie A, perdono e scendono al 17esimo posto a 18 punti. Per i ciociari invece torna la gioia della vittoria, dopo 5 sconfitte consecutive. Escono dal tunnel e tornano a correre in classifica: 13esimo posto e 22 punti.

Frosinone-Cagliari, la chiave tattica della partita

Nonostante la disfatta del Frosinone contro l’Atalanta, nello scorso turno di campionato, Di Francesco si affida al solito 4-3-3 e dimentica il 4-2-3-1. Soulé, Cheddira e Reinier sono i tre attaccanti con Kaio Jorge e Harroui in panchina. Il Cagliari di Ranieri conferma il 4-3-2-1 visto nelle ultime uscite ed accantona il 4-4-1-1. Ancora out Luvumbo – impegnato in Coppa d’Africa, il tecnico dei sardi si affida a Viola e Nandez sulla trequarti con Petagna in avanti , preferito a Lapadula e Pavoletti. Il Frosinone cerca di uscire con palla al piede e porta subito quattro uomini in avanti per cercare lo scarico palla dei difensori verso gli attaccanti. I sardi non si concentrano in modo particolare sulla pressione alta in fase di non possesso ma cercano compattezza al centro del campo e tentano le ripartenze in velocità.

Nella seconda frazione di gioco Ranieri sostituisce Azzi, ammonito, per Augello per contenere Soulé e Mazzitelli. Il Cagliari cambia sistema di gioco e si schiera con il 3-5-2: dispone Zappa come centrale difensivo sinistro e Augello laterale di centrocampo sulla stessa corsia. Nandez si abbassa da trequartista a laterale di centrocampo, sulla corsia destra, per fronteggiare Harroui (in posizione di sottopunta) e Brescianini. Cambia anche Di Francesco che sostituisce Cheddira per Kaio Jorge. Al 71′ Ranieri effettua un triplo cambio e schiera in avanti Pavoletti.

Top e flop del Frosinone

Soulé 7.5. Si accende verso la fine del primo tempo con un tiro a giro al 43′ da fuori area, vicino al gol. Fa un gol spettacolare da calcio di punizione dal limite dell’area di rigore.

Si accende verso la fine del primo tempo con un tiro a giro al 43′ da fuori area, vicino al gol. Fa un gol spettacolare da calcio di punizione dal limite dell’area di rigore. Mazzitelli 7. Si eleva di testa al 64′ e completamente libero in area ha la possibilità di segnare facilmente battendo Scuffet.

Si eleva di testa al 64′ e completamente libero in area ha la possibilità di segnare facilmente battendo Scuffet. Turati 7,5. Decisivo con tre miracoli di fila nel finale.

Decisivo con tre miracoli di fila nel finale. Kaio Jorge 7. Entra nella seconda frazione di gioco e chiude la gara al 95′.

Entra nella seconda frazione di gioco e chiude la gara al 95′. Barrenechea 6.5. Aveva realizzato il gol del pareggio al 45′: dopo molte respinte di Scuffet era riuscito a mettere in rete il pallone ma il gol è stato annullato dal VAR tra le proteste.

Aveva realizzato il gol del pareggio al 45′: dopo molte respinte di Scuffet era riuscito a mettere in rete il pallone ma il gol è stato annullato dal VAR tra le proteste. Harroui 6.5. Entra al 60′ e dopo quattro minuti fa assist per Mazzitelli con un ottimo cross verso il centro dell’area.

Entra al 60′ e dopo quattro minuti fa assist per Mazzitelli con un ottimo cross verso il centro dell’area. Romagnoli 6. Attento nelle chiusure in fase difensiva, anticipa l’avversario e non si fa superare negli uno contro uno.

Attento nelle chiusure in fase difensiva, anticipa l’avversario e non si fa superare negli uno contro uno. Okoli 5.5. Si avvicina al gol al 5′ di gioco quando sovrasta di testa gli avversari in area di rigore ma spedisce la palla al lato sul secondo palo.

Si avvicina al gol al 5′ di gioco quando sovrasta di testa gli avversari in area di rigore ma spedisce la palla al lato sul secondo palo. Reinier 5.5. Scarso lavoro sulla corsia destra, poco pericoloso in fase offensiva.

Scarso lavoro sulla corsia destra, poco pericoloso in fase offensiva. Cheddira 5. Ha la prima vera occasione gol della partita, da posizione defilata all’interno dell’area di rigore, ma trova la respinta pronta di Scuffet. Si muove lungo tutto il fronte offensivo per non dare punti di riferimento ai difensori avversari e cerca l’imbucata vincente ma sbaglia di tutto. Al 41′ a tu per tu con Scuffet non imbuca un’altra palla gol fondamentale per il pareggio.

Top e flop del Cagliari

Sulemana 7 . Primo gol in campionato, si serve di un assist di Petagna per concludere dal centro dell’area una palla angolatissima a mezz’altezza, imparabile per Turati.

. Primo gol in campionato, si serve di un assist di Petagna per concludere dal centro dell’area una palla angolatissima a mezz’altezza, imparabile per Turati. Scuffet 6.5. Si immola al 16′ quando respinge su Cheddira su un tiro a volo da posizione defilata dalla destra dell’area di rigore. Nega il pareggio a Cheddira al 41′.

Si immola al 16′ quando respinge su Cheddira su un tiro a volo da posizione defilata dalla destra dell’area di rigore. Nega il pareggio a Cheddira al 41′. Petagna 6.5. Assist provvidenziale per Sulemana: fa un lavoro fondamentale in area di rigore usando il fisico e tenendo lontano Okoli al punto tale che il pallone arriva esattamente sui piedi del compagno che mette in rete.

Assist provvidenziale per Sulemana: fa un lavoro fondamentale in area di rigore usando il fisico e tenendo lontano Okoli al punto tale che il pallone arriva esattamente sui piedi del compagno che mette in rete. Nandez 6. E’ l’uomo più offensivo del Cagliari, trova spunti in avanti ed è rapido e scatenato nelle ripartenze. Buon ritmo, reattività e velocità nelle giocate.

E’ l’uomo più offensivo del Cagliari, trova spunti in avanti ed è rapido e scatenato nelle ripartenze. Buon ritmo, reattività e velocità nelle giocate. Dossena 4.5. Non gioca male nella prima frazione di gioco ma dopo 64 minuti si dimentica completamente come si marca e lascia libero Mazzitelli di far gol. Ammonito: fa fallo su Kaio Jorge dal limite dell’area dopo essere saltato a vuoto su una palla alta.

Frosinone-Cagliari: il tabellino del match

FROSINONE (4-2-3-1): Turati; Zortea, Romagnoli, Okoli, Gelli (dal 48’ s.t. Bonifazi); Mazzitelli, Barrenechea; Soulé (36’ s.t. Ghedjemis), Brescianini, Reinier (15’ s.t. Harroui); Cheddira (15’ s.t. Kaio Jorge). All. Di Francesco.

CAGLIARI (3-5-1-1): Scuffet; Zappa, Wieteska (dal 26’ s.t. Goldaniga), Dossena; Nandez, Sulemana, Prati (dal 31’ s.t. Lapadula), Makoumbou, Azzi (1’ s.t. Augello); Viola (dal 26’ s.t. Di Pardo); Petagna (dal 26’ s.t. Pavoletti); All. Ranieri.

Arbitro: Dionisi di L’Aquila.

Reti: 26’ p.t. Sulemana (C), 19’ s.t. Mazzitelli (F), 30’ s.t. Soulé (F), 51’ s.t. Kaio Jorge (F)

Note: ammoniti: 21’p.t. Azzi (C), 11’ s.t. Soulé (F), 17’ s.t. Petagna (C), 28’ s.t. Dossena (C), 47’ s.t. Zortea )F), 48’ s.t. Pavoletti (C )

