Atalanta-Frosinone, moviola: Ci voleva l’arbitro Prontera per abbattere il tabù

La prova del fischietto della sezione di Bologna al Gewiss Stadium di Bergamo analizzata ai raggi X, da segnalare un solo ammonito in tutta la partita

16-01-2024 05:49

E’ il dentista di Tricase emigrato a Bologna Alessandro Prontera la scelta di Rocchi per il posticipo casalingo della ventesima giornata di serie A tra Atalanta e Frosinone. Molto dotato sul piano atletico, capace di restare al centro dell’azione, che tende a fischiare poco e lasciar correre il gioco ma come se l’è cavata ieri a Bergamo?

I precedenti di Prontera con le due squadre

Erano tre i precedenti con l’Atalanta. Il primissimo match atalantino arbitrato da Prontera coincise con un successo, fuori Bergamo esattamente come il secondo e finora ultimo. 27 ottobre 2021, il 3-1 a Marassi sulla Sampdoria. I ciociari sono stati diretti lo stesso numero di volte e perfino col medesimo score dei bergamaschi: 2 vinte e 1 persa.

Prontera ha ammonito solo un giocatore

Coadiuvato dagli assistenti Di Iorio e Ricciardi con Di Marco IV uomo, Irrati al Var e Meraviglia all’Avar, l’arbitro ha ammonito solo un giocatore: 25’ st Romagnoli (F); recuperi: 3’ pt; 3’ st.

Atalanta-Frosinone, i casi dubbi

Questi i principali casi da moviola. Al 6’ azione personale di Holm che supera Lusuardi. Il brasiliano stende in area il laterale di Gasperini con uno sgambetto, il contatto è lieve ma netto e Prontera non può far altro che concedere il penalty. E’ un record. E’ il primo rigore per la Dea in Serie A, era l’unica squadra fin qui a secco. Al 42’ proteste da parte di Cheddira per un contatto in area subito per mano di Djimsiti. Prontera lascia correre. Nel complesso buona la sua direzione in Atalanta-Frosinone.