Con l'odierno trionfo, la Dea si proietta a quota 33 punti, resta invece invariata la situazione del Frosinone. Uomini di Gasperini e Di Francesco che saranno impegnati nella prossima giornata rispettivamente in trasferta, ospiti della capolista Inter, e tra le mura domestiche contro il Cagliari.22:45

Cala il sipario al Gewiss Stadium di Bergamo! Prontera manda i titoli di coda di un match giocato praticamente a senso unico, che ha visto una copiosa vittoria a favore della formazione casalinga. Apre le danze Koopmeiners, che al minuto 8' sigla la rete dell'1-0 dagli undici metri, poi al minuto 13' è Ederson a trasformare il preciso cross di Ruggeri, cui segue al minuto 14' la conclusione potente di De Ketelaere che spedisce la sfera sotto la traversa approfittando al meglio del filtrante di Marten De Roon. Nella ripresa, la Dea subisce due contropiedi nei primi minuti di gioco, il più insidioso dei quali viene condotto da Walid Cheddira che supera Carnesecchi, appoggia per Brescianini ma il numero 4 serve corto per Gelli: chiude tutto Holm. Al minuto 83' la Dea cala il poker, cambio di gioco efficace da parte di Pasalic che pesca Zappacosta, poi controllo perfetto dell'esterno subentrato che con un tiro ad effetto batte Turati. Le sorprese non cessano di manifestarsi ed al minuto 90' è Holm a firmare il 5-0 bergamasco, con un tap-in creatosi dal rimpallo sulla traversa colpita proprio dallo stesso Holm. Termina dopo 3' addizionali la sfida di Bergamo, vince la formazione di Gasperini.22:44

90'+3' TRIPLICE FISCHIO DI PRONTERA! Atalanta-Frosinone termina 5-0.22:38

90' GOL! GOL HOLM! ATALANTA-Frosinone: 5-0. Rete che mette la parola fine al match, ci pensa Emil Holm! Dagli sviluppi del calcio d'angolo, Holm stacca su tutti e colpisce in pieno la traversa, poi è reattivo e piomba per primo sul rimpallo siglando un secco tap-in.



90' Sono 3' i minuti addizionali segnalati dalla lavagnetta del Sig. Di Marco, si giocherà fino al 93'.22:36

89' Ultimo giro d'orologio del match, poi sarà concesso il recupero.22:33

87' Possesso del Frosinone che continua ad attaccare, Atalanta che attende senza fretta nella propria metà di campo.22:32

84' Sostituzione Frosinone: fuori anche Matías Soulé Malvano, dentro Arijon Ibrahimović.22:30

83' GOL! GOL ZAPPACOSTA! ATALANTA-Frosinone: 4-0. Poker servito dalla Dea, va a segno anche Davide Zappacosta! Il 4-0 della formazione casalinga prende vita da un'azione a cura dei subentrati di Gasperini, contropiede condotto da Mario Pasalic, che dal limite dell'area giallazzurra cambia fronte per Zappacosta: stop di petto, mirino sulla porta e tiro a giro sul palo lontano che non lascia scampo a Turati. Rete che chiude probabilmente la gara, assist a cura di Mario Pasalic.



81' GHEDJEMIS CI PROVA! Cheddira compie un lavoro da puro centravanti, protegge su Scalvini e filtra per Ghedjemis che di prima intenzione cerca il palo lontano trovando una decisiva risposta di Carnesecchi. 22:27

81' Sostituzione Atalanta: fuori dal campo Éderson José dos Santos Lourenço da Silva, subentra al suo posto Mario Pašalić.22:25

80' Ultimi 600'' del match, poi spazio alla concessione dell'extra-time.22:25

79' ZAPPACOSTA DAL LIMITE! L'esterno di Gasperini prova ad incidere personalmente sul match, tiro dalla lunetta dell'area di Turati che termina d'un soffio al lato del palo lontano.22:24

76' Punizione Frosinone dai 35 metri, batte Bourabia verso Cheddira che viene però anticipato da Zappacosta.22:20

75' Sostituzione Frosinone: fuori Luca Mazzitelli, lo sostituisce Mehdi Bourabia.22:20

74' Al minuto 74' sono due le sostituzioni ancora a disposizione per Di Francesco, soltanto una quella ancora spendibile da Gian Piero Gasperini.22:19

72' Suggerimento velenoso di Miranchuk, che legge la sovrapposizione di Holm e tenta di premiarlo con un filtrante che viene però allontanato in out da Romagnoli.22:18

70' AMMONITO Simone Romagnoli: giallo per il subentrato che spende un fallo tattico.22:17

67' Fallo di Scalvini ai danni di Ghedjemis, punizione Frosinone dalla metà campo. Soulé batte corto per Mazzitelli e prosegue la manovra giallazzurra.22:17

64' Ghedjemis compie un generoso allungo con l'intenzione di pressare Holm, pressing efficace del subentrato che costringe il nerazzurro a rinviare lungo e concedere la rimessa con le mani al Frosinone. Batte Romagnoli.22:09

63' Sostituzione Atalanta: esce dal campo Charles Marc S. De Ketelaere, lo sostituisce Aleksey Miranchuk.22:08

62' Sostituzione Atalanta: fuori dal campo Gianluca Scamacca, dentro al suo posto Luis Fernando Muriel Fruto.22:08

61' Si muove qualcosa lungo la panchina dell'Atalanta, pronti dei cambi.22:06

58' Soulé si libera bene dalla marcatura di Hien, poi sposta la palla sul destro e calcia verso Carnesecchi offrendo una conclusione però troppo debole.22:03

56' Zappacosta calcia dritto in porta con una forte conclusione, Okoli si immola ma rimedia un colpo al volto restando a terra.22:00

55' Scontro di gioco tra Scalvini e Cheddira che vede vittima il centravanti giallazzurro, gesto di fairplay tra i due con il centrale atalantino che va a sincerarsi delle condizioni dell'avversario.22:00

54' Sostituzione Atalanta: fuori anche Sead Kolašinac, subentra Isak Malcolm Kwaku Hien.21:59

54' Sostituzione Atalanta: esce dal campo Matteo Ruggeri, dentro Davide Zappacosta.21:59

50' CHE RISCHIO DI RUGGERI! Retropassaggio sanguinoso dell'esterno nerazzurro, che involontariamente lancia Cheddira a tu-per-tu con Carnesecchi, l'estremo difensore esce e non interviene, poi la sfera giunge dalle parti di Brescianini che non calcia ma scarica per Gelli che non riesce ad impattare.21:55

48' Dalla bandierina non si manifesta alcuno sviluppo, palla che torna all'Atalanta.21:52

48' CI PROVA CHEDDIRA! Ghedjemis offre subito un ottimo traversone per Cheddira, che compie una torsione difficile prolungata in angolo da Carnesecchi.21:52

46' Sostituzione Frosinone: fuori anche Abdoulrahmane Harroui, lo sostituisce Francesco Gelli.21:51

46' Sostituzione Frosinone: fuori dal campo Pol Mikel Lirola, subentra Kosok Farès Ghedjemis.21:51

46' Sostituzione Frosinone: fuori Mateus Henrique Vanelli Lusuardi, dentro Simone Romagnoli.21:51

46' Il primo possesso del secondo tempo è a favore del Frosinone.21:50

46' SI RIPARTE! Inizia la ripresa del match.21:50

Squadre negli spogliatoi che approfittano ora dei 15' di break.21:38

Si chiude dopo 3' addizionali la prima metà di gara al Gewiss Stadium, parziale che sorride alla formazione casalinga. Parte subito forte la Dea, che al minuto 8' si porta in vantaggio con Teun Koopmeiners: fallo di Lusuardi ai danni di Holm, chance dal dischetto per l'olandese che dagli undici metri rimane freddo e batte Turati. La spinta atalantina non cessa ed al minuto 13' Ruggeri si rende protagonista di un ottimo suggerimento, sul traversone giunge puntuale Ederson che apre il piattone e con un secco tap-in gonfia la rete; dopo appena sessanta secondi dalla rete del 2-0, l'Atalanta cala il tris con Charles De Ketelaere che al minuto 14' sfrutta efficacemente il suggerimento di De Roon spedendo la sfera sotto la traversa di Turati con una forte conclusione. Segue una mezz'ora di gioco prettamente a stampo nerazzurro, con il Frosinone che tenta di reagire con le iniziative di Brescianini e con una sterzata di Walid Cheddira in area di rigore avversaria: il centravanti cade a terra ma il check del VAR stabilisce la regolarità del contatto di Djimsiti. Termina al 48' il primo tempo.21:37

45'+3' FISCHIO DI PRONTERA: termina il primo tempo.21:33

45'+1' Holm tenta il traversone dall'out di sinistra, Turati esce con tempismo ed abbraccia la sfera facendo riposizionare i suoi.21:31

45' Sono 3' i minuti addizionali segnalati dal direttore di gara, si giocherà fino al 48'.21:30

44' Ultimo giro d'orologio della prima frazione, poi spazio al possibile recupero.21:29

43' Check terminato, nessun contatto falloso ai danni dell'attaccante canarino. Si riparte da Carnesecchi.21:28

42' Contatto dubbio in area di rigore bergamasca, Cheddira va a terra ma Prontera fa proseguire senza interruzioni.21:27

42' Ruggeri sfida Mazzitelli, sposta la sfera sul destro e calcia verso la porta avversaria spedendo però la sfera di molto oltre la traversa. Rinvio dal fondo per Turati.21:27

40' Koopmeiners scannerizza il campo e trova il corridoio giusto per Holm, Lusuardi ripiega molto rapidamente e chiude in fallo laterale un insidioso suggerimento.21:25

37' De Ketelaere prolunga con la testa per Scamacca, poi il centravanti protegge bene la sfera subendo la carica irregolare di Kevin Bonifazi. Punizione Dea dai 40 metri, De Roon gioca corto per Ederson.21:23

35' Pressione fallosa di Scamacca ai danni di Lirola, fallo in attacco da parte dell'ex West Ham e punizione Frosinone dalla propria metà di campo.21:20

34' Si rialza Marten De Roon, gara che riprende con un possesso del Frosinone.21:19

32' De Roon resta a terra e lamenta un fastidio muscolare, gioco fermo e staff medico in campo per consentire le cure all'olandese.21:18

30' Altra utile protezione del pallone da parte di Brescianini, Koopmeiners costretto al fallo per soffiare la sfera al numero 4 giallazzurro. Punizione Frosinone dalla metà campo.21:17

27' Ottimo guizzo tecnico di Brescianini, che nella morsa di Scalvini e De Roon riesce ad ottenere una preziosa rimessa con le mani. Batte Lusuardi.21:13

26' Corner che non porta alcun frutto, si riparte da Harroui che scambia con Brescianini.21:11

25' TORSIONE DI SCAMACCA! Altro cross velenosissimo di Teun Koopmeiners, che con i giri giusti pesca Scamacca ma l'attaccante nerazzurro viene schermato dai guantoni di Turati. Chance dalla bandierina per l'Atalanta.21:10

24' Brescianini tenta la verticalizzazione verso Cheddira, Djimsiti capisce le intenzioni ed anticipa il centravanti avversario.21:09

22' Rimessa laterale a favore del Frosinone, Lusuardi batte corto per Barrenechea e prende vita il possesso giallazzurro.21:08

19' ANCORA KOOPMEINERS! Contropiede rapido dell'autore della prima rete nerazzurra, conclusione in diagonale che termina di poco al lato della porta difesa da Turati. Rinvio dal fondo che sarà effettuato dall'estremo difensore canarino.21:05

17' Padroni di casa che non cessano la loro spinta, altro corner spendibile da Ruggeri che non pesca però alcun compagno a causa di una traiettoria eccessivamente profonda.21:03

14' GOL! GOL DE KETELAERE! ATALANTA-Frosinone: 3-0. Incontenibile lo schieramento casalingo, a segno Charles De Ketelaere! Dopo appena sessanta secondi dal raddoppio la Dea cala il tris, e lo fa con un'efficace triangolazione tra De Roon ed il trequartista belga. Il mediano olandese da il via alla ripartenza, poi all'altezza dell'area di rigore avversaria invita De Ketelaere alla conclusione, che viene effettuata puntualmente sotto la traversa difesa da Turati. Atalanta che allunga ancora le distanze, assist servito da Marten De Roon.



13' GOL! GOL EDERSON! ATALANTA-Frosinone: 2-0. Raddoppio Dea al minuto 13', rete di Ederson Da Silva! Efficace dialogo tra De Ketelaere e Ruggeri, con il belga che crea il presupposto per il traversone dell'esterno italiano, poi quest'ultimo alza lo sguardo e con un preciso cross pesca Ederson che a tu-per-tu con Turati non sbaglia. Quinto gol stagionale per il trequartista alla corte di Gasperini, assist a cura di Ruggeri.21:04

11' Calcio d'angolo a favore dei padroni di casa, Koopmeiners cerca Scalvini ma Lusuardi allontana la minaccia in out.20:57

10' Giropalla frenetico dei nerazzurri in attesa dell'imbucata giusta, chiusura efficace di Barrenechea che intercetta il filtrante di Ruggeri verso Scamacca.20:55

8' GOL! GOL KOOPMEINERS! ATALANTA-Frosinone: 1-0. Si sblocca subito il match al Gewiss Stadium, il timbro è quello di Teun Koopmeiners! Lusuardi ripiega fallosamente su Holm, provocando il calcio di rigore. Sul dischetto si presenta l'olandese, che dopo una breve rincorsa spiazza e beffa Turati trasformando la chance dagli undici metri. Dea in vantaggio dopo 8' di gioco.



6' CALCIO DI RIGORE PER L'ATALANTA! Ingenuità di Lusuardi, che in area di rigore giallazzurra atterra irregolarmente Holm e provoca il calcio di rigore. Batterà Koopmeiners.20:52

4' Scalvini tenta il suggerimento profondo per Koopmeiners, Lusuardi è attento e copre la linea di passaggio costringendo il centrale a tornare da Carnesecchi.20:50

2' Subito un corner per il Frosinone, alla battuta procede Soulé non trovando però soluzioni amiche.20:49

1' La prima manovra della gara è giostrata dalla Dea.20:48

1' PARTITI! Via ad Atalanta-Frosinone.20:46

Fischio d'inizio programmato alle ore 20:45.20:22

I giocatori sono in campo per ultimare la fase di riscaldamento pre partita.20:22

Allo schieramento bergamasco Di Francesco risponde con un assetto a specchio, scelto il 3-4-2-1 con Turati tra i pali, dietro linea a 3 con Bonifazi e Lusuardi al fianco di Okoli, in cabina di regia siedono Mazzitelli e Barrenechea con Brescianini e Lirola sulle fasce, dietro all'unica punta Cheddira collaborano i trequartisti Soulé e Harroui.20:22

Le scelte di Gian Piero Gasperini delineano un 3-4-2-1, Carnesecchi posto a difesa dello specchio, linea difensiva a 3 con Djimsiti centrale supportato da Scalvini e Kolasinac, in mediana collaborano De Roon ed Ederson pronti a sfruttare la rapidità di Holm e Ruggeri lungo le bande laterali, zona di trequarti affidata al tandem Koopmeiners-De Ketelaere, in avanti tutto il peso dell'attacco è sulle spalle di Scamacca.20:20

FORMAZIONI UFFICIALI: FROSINONE (3-4-2-1). Ospiti che rispondono con: Turati; Bonifazi-Okoli-Lusuardi; Lirola-Mazzitelli-Barrenechea-Brescianini; Soulé-Harroui; Cheddira. Allenatore: Eusebio Di Francesco. A disposizione: Romagnoli, Reinier, Garritano, Gelli, Bourabia, Kvernadze, Caso, Ibrahimovic, Ghedjemis, Kaio Jorge, Palmisani, Cerofolini.20:18

FORMAZIONI UFFICIALI: ATALANTA (3-4-2-1). Scendono in campo: Carnesecchi; Scalvini-Djimsiti-Kolasinac; Holm-De Roon-Ederson-Ruggeri; Koopmeiners-De Ketelaere; Scamacca. Allenatore: Gian Piero Gasperini. A disposizione: Bakker, Zappacosta, Hien, Palomino, Zortea, Pasalic, Miranchuk, Adopo, Muriel, Touré, Musso, Rossi.20:15

A coadiuvare il fischietto emiliano sono designati gli assistenti di campo Di Iorio-Ricciardi di Ancona; il IV Uomo ufficiale sarà il Sig. Di Marco di Ciampino; postazione VAR presidiata dal Sig. Irrati di Pistoia, ausiliato dall'A.VAR Meraviglia di Pistoia.20:12

La direzione del match è stata affidata al direttore di gara Alessandro Prontera, della sezione di Bologna.20:11

Luci accese al Gewiss Stadium di Bergamo, è tempo di Atalanta-Frosinone! Nell'odierno posticipo di A, il calendario mette a confronto Dea e Canarini dopo cinque mesi dall'ultima volta; l'ultimo scontro tra le due formazioni è datato allo scorso 26 agosto, nella gara d'andata della corrente stagione conclusasi per 2-1 a favore dello schieramento ciociaro. Quest'oggi, i Giallazzurri approdano in terra lombarda con alle spalle una sconfitta per 2-3 subita tra le mura domestiche dello Stirpe contro il Monza di Palladino; Frosinone che attualmente mantiene il 15^ posto in classifica con 19 punti totali. Situazione certamente diversa quella dell'Atalanta, lo schieramento bergamasco proviene infatti da un difficile pareggio per 1-1 contro la Roma di Jose Mourinho e presidia momentaneamente l'8^ tassello della classifica generale con un bottino di 30 punti.20:10

Benvenuti alla diretta scritta di Atalanta-Frosinone, gara valida per il 20^ turno del Campionato di Serie A TIM.20:02