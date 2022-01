Ufficiale: il Manchester City prende Julian Alvarez, arriverà a giugno

31-01-2022 16:20

Ora c’è anche l’ufficialità: il Manchester City ha ufficializzato l’acquisto di Julian Alvarez, attaccante classe 2000 che arriva direttamente dal River Plate. Questo il comunicato del City:

“We are delighted to confirm that we have completed the signing of Julian Alvarez from River Plate”

“Il Manchester City ha completato l’acquisto di Julian Alvarez dal River Plate. L’attaccante, 22 anni, ha già 5 presenze con l’Argentina e si è legato al club con un contratto di 5 anni. Rimarrà in prestito al River Plate almeno fino a giugno 2022”.

Uno dei talenti più quotati del calcio argentino, attaccante che ha segnato 36 reti e fornito 25 assist nelle 96 presenze con i Millonarios, era seguito da mezza Europa, ma il suo futuro sarà con gli Sky Blues. Sulle orme di Agüero.

L’arrivo del giocatore si concretizzerà soltanto a giugno: fino ad allora Alvarez rimarrà al River Plate con la formula del prestito.

