Oroscopo, come sarà il 2020 del Milan secondo le stelle

Il 2019 verrà ricordato come un incubo o quasi dai tifosi del Milan. Dalla Champions fallita per un punto alla gestione-Giampaolo culminata con l’esonero fino all’umiliante 5-0 a Bergamo con cui si è chiuso l’anno solare è stata una via crucis vera e propria. L’annuncio di Ibrahimovic potrebbe però essere stato il primo passo verso una rinascita. Come sarà il 2020 del Milan secondo l’Oroscopo? Vediamo cosa dicono le stelle – tra il serio e il faceto – per l’anno che sta per entrare.

L’ANNO NUOVO – Se il buongiorno si vede dal mattino sarà importante già fare risultato a San Siro contro la Sampdoria nella prima partita del 2020 il 6 gennaio prossimo ma vediamo cosa dice l’oroscopo per cercare qualche anticipazione di quello che devono aspettarsi i tifosi.

QUADRATURE – Il prossimo anno vedrà intanto una circostanza astrale inedita: Plutone in congiunzione in Capricorno per la prima volta in 500 anni, evento che può influire sugli eventi, anche sportivi.

CANCRO – Che 2020 si prevede per il Cancro Piatek? Ancora alti e bassi .Con Giove e Saturno in opposizione ci sono cose da rivedere: contratti, accordi da modificare soprattutto intorno ad Aprile. C’è Saturno in opposizione fino a dicembre e c’è troppa paura di cambiare. Il 2020 per i cancerini sarà un anno di risoluzione e di riconciliazione di molte situazioni che, negli anni precedenti, hanno dato origine a conflitti e spaccature.

LEONE – Il 2020 porterà un po’ di chiarezza ai nati sotto il segno del Leone come Jack Bonaventura. Le tre forze razionali di Giove, Saturno e Plutone aiuteranno a distinguere gli obiettivi da perseguire. Da luglio in poi grazie a Marte in Ariete arriverà però una forza prorompente per scacciare via i problemi vissuti fino a questo momento.

BILANCIA – Il più atteso però, ovviamente, è Ibrahimovic. Lo svedese è della Bilancia. Per l’Oroscopo la parola chiave del 2020 per la Bilancia è “radici”, un concetto in cui rientra la stabilità del lavoro, l’equilibrio interiore, l’autostima. E appunto il “ritorno alle radici”. Giove e Saturno saranno dissonanti solo all’inizio. Le stelle prevedono un crescendo importante tra marzo e maggio: gioie in vista?

SCORPIONE – Buone notizie arrivano per lo Scorpione Suso. La conquista del 2020 per lo Scorpione è una nuova pace. “Finalmente è arrivato il momento di vedere il lato buono di ciò che è accaduto in quegli anni così travagliati, in cui ti sei sentito spodestato, tradito. Di vedere i frutti di quanto, proprio in quegli anni, Saturno e Giove hanno seminato”. I nati sotto questo segno raggiungeranno obiettivi ancora migliori per la professione rispetto a quando erano più concentrati su se stessi.

PESCI – Anno importante anche per il Pesci Donnarumma. Il 2020 è un anno di “consacrazione” con un cielo più stabile rispetto al 2019. Perché mentre tutti gli altri elementi della scacchiera mantengono le stesse posizioni, Giove lascia la quadratura e si piazza a favore in Undicesima casa, accanto a Saturno. Cadono le paure e l’unico dubbio è se rimarrà o meno in rossonero perché le stelle su questo sono ambigue: “Saprete cogliere il momento adatto per agire e ottenere quanto vi spetta da un po’ di tempo a questa parte. I vostri collaboratori (Raiola ndr?) vi daranno il giusto aiuto perché voi facciate un balzo in avanti”.

