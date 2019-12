Ottavi Champions: I rivali Juve e Napoli secondo le statistiche

Terminata la fase a gironi di Champions c’è ora grande attesa per il sorteggio degli ottavi, che si terrà lunedì alle 12 a Nyon. Tre le squadre italiane qualificate, Juventus – come prima del girone – Atalanta e Napoli – passate come seconde – che aspettano di conoscere il nome dei prossimi rivali e già è partito il toto-sorteggio.

I CRITERI – Le 8 qualificatesi come prime del girone sono teste di serie ed affronteranno una delle seconde degli altri gruppi ma ci sono criteri e paletti. Le teste di serie giocano la partita di ritorno in casa. Nessuna squadra può affrontarne una già incontrata nella fase gironi o proveniente dalla stessa federazione, ovvero non sono possibili derby.

LE DATE – Le partite di andata si disputeranno il 18, 19, 25 e 26 febbraio, quelle di ritorno il 10, 11, 17 e 18 marzo. Tutte le gare inizieranno alle 21.

LE PERCENTUALI – Sulla scorta di questi dati si sa già pertanto che incroci come Liverpool-Chelsea, Bayern-Borussia Dortmund e Juventus-Napoli non saranno possibili agli ottavi. Le percentuali pertanto cambiano negli accoppiamenti possibili.

IL PRONOSTICO – Secondo Repubblica tenendo conto dei paletti delle altre, l’opzione più probabile per la Juventus è l’abbinamento con il Chelsea. Poi Real Madrid e Tottenham mentre la meno probabile è il Lione.

IL TWEET – Calcoli diversi fa invece Tancredi Palmeri che si sbilancia nell’indicare su twitter tutti gli ottavi ed affibbia alla Juventus proprio i francesi del Lione ed addirittura “regala” all’Atalanta una delle più abbordabili della prima fascia, ovvero il Lipsia.

I CALCOLI – Tancredi Palmeri scrive: “Secondo il calcolo delle probabilità, questi gli accoppiamenti più probabili: Chelsea-Barcellona, Atletico-Manchester City, Real Madrid-Liverpool, Napoli-Bayern, Tottenham-Valencia, Borussia Dortmund-PSG, Lione-Juventus, Atalanta-Lipsia.

LE REAZIONI – Arrivano commenti ironici sui social: “Forse il Lione è troppo difficile, più probabile che peschi addirittura il Lipsia alla Juventus, d’altro canto la devono fare arrivare fino alla finale no?!?!” o anche: “Il programmino è stato testato a Vinovo? “.

GLI SFOTTO’ – Parte il sarcasmo degli utenti: “UH UH UH UH A Striscia é già partito il “gu…fate un altro mestiere” e infine: “Perché ? C’è uno studio statistico o è un post da interista?”.a

SPORTEVAI | 12-12-2019 09:10