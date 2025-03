Pagelle Italia-Olanda U21 1-2: Sebastiano Esposito si sblocca, Palestra errore e riscatto, Gnonto sfortunato

L'Olanda beffa gli azzurrini a Venezia: Burns decide in pieno recupero, dopo il gol di Fitz-Jim e il rigore di Sebastiano Esposito. Infortunio per Gnonto, due olandesi espulsi.

Giornalista pubblicista, appassionato di calcio in tutte le sue sfaccettature, con una particolare predilezione per i campionati minori.

La marcia di avvicinamento dell’Italia Under 21 verso gli Europei (11-28 giugno 2025 in Slovacchia) è iniziata con un’incredibile sconfitta subita nel recupero, in doppia superiorità numerica, contro l’Olanda, nel primo dei due test ravvicinati degli azzurrini di Carmine Nunziata (il secondo lunedì contro la Danimarca, al Tombolato di Cittadella).

Gara molto spigolosa (5 gialli e due espulsioni, entrambe per l’Olanda), con gli Orange in vantaggio al 19′: Poku sfonda sulla sinistra e serve Fitz-Jim, che piega le mani a Desplanches. L’Italia sfiora l’1-1 con Gnonto (poi uscito per infortunio) e Baldanzi e pareggia al 9′ della ripresa col rigore di Sebastiano Esposito. L’Olanda rimane in 9 (rossi a Banzuzi e Bogarde), ma nel recupero vince la partita.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Italia-Olanda Under 21, la chiave della partita

Nunziata deve rinunciare a Bove, Fazzini e Francesco Pio Esposito, tutti indisponibili, più Comuzzo, Casadei e Ruggeri convocati da Spalletti per la Nazionale maggiore. In porta Desplanches, con Palestra e Turicchia sulle corsie esterne, Coppola e Pirola al centro della difesa. Miretti in regia, con Fabbian e Ndour ai suoi lati; Baldanzi alle spalle di Koleosho e Gnonto. Nell’Olanda parte titolare l’esterno della Roma, Salah-Eddine.

In avvio Emegha perde l’attimo sull’uscita di Desplanches, ma è l’Italia a sfiorare il gol all’8’: Ndour vede Gnonto a centro area, decisiva la scivolata di Flamingo, che rischia l’autogol sull’uscita di Owusu-Oduro. Il primo tiro in porta, due minuti dopo, con la fuga di Koleosho conclusa centralmente. Il secondo al 14’, quando Gnonto ruba palla sul vertice dell’area e da posizione defilata impegna il portiere avversario.

L’Italia colleziona occasioni, l’Olanda segna: al 19’, Poku fulmina Palestra sullo scatto, entra in area e appoggia a centro area per Fitz-Jim, che di prima intenzione batte Desplanches. Gli azzurrini incassano il colpo e al 24′ rischiano sul colpo di testa alto di Emegha. Al 37’, sulla prima iniziativa di Miretti (ma gran giocata di Baldanzi), il pallone arriva a Gnonto, che incrocia il destro sul secondo palo e lo sfiora di pochi centimetri. Italia ancora vicina al gol al 44′ con un sinistro forte ma centrale di Baldanzi, sventato da Owusu-Oduro. Prima dell’intervallo Nunziata perde Gnonto per infortunio, dentro Sebastiano Esposito, assente dalla Nazionale dal 12 giugno 2024.

L’attaccante dell’Empoli si sblocca in azzurro trasformando il rigore dell’1-1 (fallo di Poku su Palestra). Primo gol in Under 21 per lui. L’Olanda rimane in 10 per il rosso a Banzuzi (gamba tesa sul ginocchio di Baldanzi), Nunziata fa esordire Doumbia (gioca col Venezia), si propone Ndour, che al 20′ prova a sorprendere Owusu-Oduru con un destro deviato. Non basta il forcing azzurro per vincere la partita. Al 36′, bella iniziativa di Palestra, dirottato sulla sinistra con l’ingresso di Zanotti, palla a Esposito, che si gira e sfiora il primo palo. Nel finale chance per Doumbia, che non trova la porta, seconda espulsione per l’Olanda (doppio giallo a Bogarde) e la beffa per gli azzurrini su gol di Burns: assist di Ohio ed errore di Volpato.

Top e flop Italia Under 21