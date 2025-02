Under 21, il sorteggio degli Europei 2027: Azzurrini nel girone con Polonia e Svezia, avversarie e regolamento

A Nyon sorteggiati i nove gironi di qualificazione all'Europeo U21 del 2027 in Albania e Serbia: anche Macedonia del Nord, Montenegro e Armenia con gli Azzurrini.

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Non si sono svolti ancora gli Europei Under 21 in programma a giugno in Slovacchia che già si pensa alla successiva edizione che si terrà nel 2027 in Albania e Serbia. Oggi – come sempre nel quartier generale della Uefa e dunque a Nyon – sono stati sorteggiati i gironi delle qualificazioni. Le avversarie dell’Italia e tutto quello che c’è da sapere sulla rassegna continentale.

Verso Euro 2027, girone e avversarie degli Azzurrini

L’Italia di Nunziata è capitata nel gruppo E e, a partire da settembre 2025 e fino a ottobre 2026, dovrà vedersela con Polonia, Svezia, Macedonia del Nord, Montenegro e Armenia. La Polonia non evoca bei ricordi: la sconfitta di misura subita dagli Azzurrini nella fase a gironi dell’Europeo 2019 ospitato da Italia e San Marino costò l’eliminazione alla Nazionale allora allenata da Gigi Di Biagio.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

I confronti con la Svezia sono quasi all’ordine del giorno ormai e il bilancio è nettamente a favore dell’Italia, che ha vinto nove volte a fronte di quattro ko e otto pareggi. Gli Azzurrini non sono mai stati battuti da Montenegro e Armenia, mentre non esistono ancora precedenti con la Macedonia del Nord.

Under 21: dove si gioca il Campionato Europeo

A ospitare la rassegna saranno Albania e Serbia, che, come da prassi, sono qualificate di diritto alla fase finali. Saranno coinvolti quattro stadi in Albania (a Tirana, Scutari, Elbasan e Rrogozhinë) e altrettanti in Serbia (a Novi Sad, Loznica, Leskovac e Zaječar). Se la partita inaugurale si giocherà in Serbia, la finalissima dell’Europeo andrà invece in scena in Albania.

Europeo Under21 2027: il regolamento

Oltre ad Albania e Serbia, prenderanno parte alla fase finale di Euro 2027 le nove squadre vincitrici dei gironi e la migliore seconda con i risultati migliori contro le prime cinque del proprio girone.

Le altre otto nazionali che hanno chiuso al secondo posto si affronteranno negli spareggi da cui usciranno le ultime quattro qualificate alla fase finale.

Le date delle qualificazioni

17–25 marzo 2025

2–10 giugno 2025

1–9 settembre 2025

6–14 ottobre 2025

10–18 novembre 2025

23–31 marzo 2026

21 settembre–6 ottobre 2026

Spareggi

9–17 novembre 2026

Europei 2027, tutti i gruppi delle qualificazioni