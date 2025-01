Inter-Empoli, bufera su Taremi: "Riprendiamo Esposito". Pure Zielinski nel mirino, Sambia da ufficio indagini

Putiferio sull'iraniano, ancora a secco in campionato, e sul polacco che si limita al compitino e non incide. Le voci su Esposito e quella punizione calciata male da Sambia.

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

Tre punti per ridurre il gap dal Napoli capolista, ma anche un primo tempo poco entusiasmante e un pizzico di sofferenza di troppo nel finale. L’Inter torna alla vittoria contro l’Empoli ma per i tifosi nerazzurri non sono tutte rose e fiori. C’è qualche spina in mezzo alle rose rappresentate dal gran gol di Lautaro, da un Dumfries sempre più esuberante e letale, dalla chirurgica efficienza di Thuram. Ancora insufficiente la prestazione di due “fiori all’occhiello” dell’ultima campagna acquisti, Taremi e Zielinski. E sono tanti a invocare un rinforzo. Anzi, un ritorno.

Inter, zero gol per Taremi: putiferio sull’iraniano

Viste le clamorose difficoltà dell’iraniano – zero gol in campionato – è quasi naturale la richiesta che si leva dal web nerazzurro. “Scambierei stasera stessa Taremi con Esposito“, scrive un fan pensando al gioiellino dell’Empoli, cresciuto proprio nell’Inter e che ci ha messo pochi minuti per far gol a San Siro. “Ma un Esposito al posto di Taremi? Sarebbbe un bel upgrade”, un altro commento. “Ma mandare in Arabia Taremi e prendersi uno dei 2 o tutti e 2 gli Esposito no?”, chiede un tifoso. “Esposito anzi gli Esposito prendono Correa Arnautovic e Taremi e se li mettono in tasca“, giura un altro utente.

Pure Zielinski nel mirino: si limita al “compitino”

Anche Zielinski nel mirino per l’ennesima performance senza acuti e limitata al “compitino”: “L’importante è che non mi fate più vedere Zielinski in campo, poi per il resto…”, sottolinea un fan nerazzurro. “Quest’anno tra Zielinski e Taremi abbiamo preso 2 sole … si può dire no?”, suggerisce un altro tifoso. “Zielinski sembra che dorma in campo”, è un’analisi piuttosto condivisa sui social. Mentre c’è chi osserva: “Zielinski sembra giocare per assicurarsi la sufficienza e non per incidere”.

Inter-Empoli, dubbi e sospetti su Esposito e Sambia

Spazio anche ai complottisti. Molti hanno guardato l’Inter contro l’Empoli per gufarla e sospettano: “Misteriosamente Esposito non schierato titolare e lanciato solo nel finale. Mah”. Oppure: “MarottaLeague ha fatto segnare Esposito per incrementarne il valore e aggiustare il bilancio con un miliardo di debiti”. In realtà il tecnico empolese D’Aversa spiegherà: “Esposito non si è allenato al meglio in settimana, poi per problematiche passate legate a un infortunio stasera dovevamo gestirlo”. Dubbi anche su Vasquez: “Ma l’avete visto il portiere dell’Empoli che fa di tutto per farsi segnare”. Ma i maggiori strali sono rivolti a Sambia, disastroso nel finale: “Da ufficio indagini. Punizione sprecata, poi si ferma e fa segnare Thuram”.