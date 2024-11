Pagelle Cagliari-Verona 1-0: Piccoli "alla Inzaghi", Mina è un muro, Montipò fa i miracoli

La squadra di Nicola vince lo scontro salvezza contro i gialloblu grazie al gol di Piccoli nel secondo tempo: il racconto del match, i migliori e i peggiori.

Continua il periodo nero del Verona. Il ritiro e lo sfogo di Zanetti non riescono a cambiare l’animo della squadra, che per la terza partita di fila termina il match senza punti. Festeggia invece il Cagliari, che mette a segno il terzo risultato utile di fila e torna alla vittoria grazie alla firma di Piccoli. I ragazzi di Nicola conquistano un importante scontro salvezza e salgono così a 14 punti in classifica.

Cagliari-Verona, il racconto del match

Venti secondi e subito primo segnale da parte del Verona: Lazovic vince un duello sul fondo e trova la testa di Tengstedt, che è bravo a prendere il tempo, meno a girare in porta. Risponde subito anche il Cagliari: calcio d’angolo tagliato di Augello e destro al volo di Mina che esce di poco. Dopo due minuti è Piccoli a giganteggiare in area, ma la sua girata di testa non è precisa.

Il match è aperto e vivo e al 12′ Livramento ha una grande chance da buona posizione, ma poco prima del tiro viene intercettato da un gran recupero di Mina. Alla mezz’ora è Montipo’ a superarsi con un miracolo su Zappa, dagli sviluppo di un corner. Nel finale del primo tempo due occasioni per la squadra di Zanetti: prima Tengstedt si smarca e calcia potente, ma senza trovare lo specchio, poi dopo qualche minuto è Lazovic che non riesce a capitalizzare un bel assist di Bradaric a portiere battuto.

Al 55′ ancora protagonista l’esterno serbo, che centra in pieno la traversa con una bella frustata di testa su cross di Tchatchoua. Passa qualche istante ed è il Cagliari a mettere paura alla difesa scaligera: traversone di Augello, spizzata di Luperto e intervento provvidenziale di Magnani che evita così un grande pericolo in area. Al 75′ i rossoblù sbloccano il match: Felici dialoga con Makoumbou e regala a Piccoli il pallone del vantaggio. All’88’ ci mette nuovamente una pezza Montipò con una grande uscita su uno scatenato Felici. Nel finale la squadra di Nicola stringe i denti e porta a casa i tre punti salvezza.

Top e flop del Cagliari

Piccoli 7 : Fa la cosa più importante: il gol. E in partite delicate come queste può valere anche una salvezza.

: Fa la cosa più importante: il gol. E in partite delicate come queste può valere anche una salvezza. Mina 7: Affrontarlo è come tirare un pugno contro una roccia, ti fai male e non la scalfisci. Non sbaglia nulla e va anche vicino al gol.

Affrontarlo è come tirare un pugno contro una roccia, ti fai male e non la scalfisci. Non sbaglia nulla e va anche vicino al gol. Felici 6.5 : Entra in campo con la voglia di dimostrare che in Serie A può starci e confeziona un assist al bacio.

: Entra in campo con la voglia di dimostrare che in Serie A può starci e confeziona un assist al bacio. Luperto 6.5: Personalità e determinazione, dalle sue parti c’è il divieto di accesso.

Personalità e determinazione, dalle sue parti c’è il divieto di accesso. Augello 6.5: Dipinge il film horror del match con qualche colpo di rara “bellezza”. Dai suoi piedi nascono le azioni più pericolose.

Dipinge il film horror del match con qualche colpo di rara “bellezza”. Dai suoi piedi nascono le azioni più pericolose. Lapadula 5: Fa a spallate, lotta, ma a calcio per vincere bisogna fare gol. Ha poche occasioni, ma fa poco per crearsele anche da solo.

Top e flop del Verona