Serie A, Giudice Sportivo: stangata per Gasperini. Multe a Inter, Genoa, Verona, Lazio, Parma e Dossena

Pesanti provvedimenti per Gian Piero Gasperini, squalificato e multato dal giudice sportivo: ammende anche per Inter e altri quattro squadre di Serie A

Pesante stangata da parte del giudice sportivo di Serie A per Gian Piero Gasperini, squalificato per due giornate e multato con 10mila euro. Ammende anche per Inter, Genoa, Verona, Lazio e Parma, mentre sono cinque i giocatori squalificati per la 14esima giornata del massimo campionato italiano.

Ammende per Inter, Genoa, Verona, Lazio e Parma

Sono ben cinque le società multate dal giudice sportivo in seguito ai provvedimenti relativi alla 13esima giornata di Serie A. L’ammenda più alta è toccata all’Inter, sanzionata con 3mila euro di multa per lancio di fumogeni nel rettangolo di gioco. 2mila euro invece la somma che dovranno pagare Genoa, Hellas Verona, Lazio e Parma rispettivamente per lanci di piccoli oggetti di plastica, fumogeni, petardi e una bottiglietta sul terreno di gioco.

Gli espulsi per la 14esima di Serie A

Saranno invece cinque i giocatori che dovranno saltare la 14esima giornata di Serie A perché squalificati, a partire da Andrea Dossena, espulso per somma di ammonizioni dopo aver protestato contro gli ufficiali di gara e aver colpito in volto un avversario e multato anche con 5mila euro.

Oltre al giocatore del Como sono stati squalificati anche Tommaso Pobega del Bologna per somma di ammonizioni (entrambe per comportamento scorretto nei confronti di un avversario) e gli ammoniti Jaka Bijol dell’Udinese, Armando Izzo del Monza e Niccolò Pisilli della Roma, tutti precedentemente diffidati.

I diffidati dopo la 13esima giornata

Cinque nuovi giocatori fanno invece il loro ingresso nella lista dei diffidati dopo aver ricevuto la quarta ammonizione stagionale in occasione del 13° turno di Serie A. Si tratta di Reda Belhayane dell’Hellas Verona, di Bryan Cristante della Roma, di Martin De Roon dell’Atalanta, di Youssouf Fofana del Milan e di Manuel Locatelli della Juventus.

Stangata per Gasperini

La sentenza più dura l’ha però ricevuto l’allenatore dell’Atalanta Gian Piero Gasperini, il quale è stato squalificato per due giornate effettive di gara e dovrà pagare un’ammenda da 10mila euro per aver rivolto a più riprese insulti al quarto ufficiale, continuando in tale atteggiamento anche al momento di abbandonare il terreno di gioco.