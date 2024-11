Como-Fiorentina 0-2, pagelle e moviola: Adli e Kean spingono i viola al primo posto, Palladino è un mago

I gigliati con un gol per tempo centrano la settima vittoria di fila e raggiungono Inter e Atalanta a 28 punti, la prova dell’arbitro ai raggi X

La Fiorentina non si ferma più. Battuto anche il Como per 2-0, settima vittoria di fila e primo posto momentaneo con 28 punti come Inter e Atalanta. Non si vuol svegliare dal sogno la viola e perché dovrebbe? Sa giocar bene e sa soffrire, ha un portiere che a dispetto dell’età e della lunga inattività fa ancora la differenza, un centravanti come Kean che non ne sbaglia più una e un collettivo bello e completo in cui tutti sanno cosa devono fare e soprattutto riescono a mettere la teoria in pratica. Bellino anche il Como, che però si specchia nelle giocate di Nico Paz ma non riesce a trovare concretezza. I lariani restano a 10 punti nella zona bollente della classifica, i gigliati sognano.

La metamorfosi della Fiorentina

Cosa sia successo dopo le prime quattro deludenti partite paragonate alle successive lo sa solo Palladino, fatto sta che da quel ko per 3-2 con l’Atalanta del 15 settembre scorso a oggi è un’altra Fiorentina: spettacolare, che gioca a memoria e che fa risultati. Cercava la settima vittoria di fila la viola a Como ed ha centrato l’obiettivo con una prova superba, di squadra, di collettivo. Merito dell’ex tecnico del Monza che ha saputo plasmare un vero capolavoro. Sblocca la partita il secondo gol in campionato di Adli – una gran botta di destro che Audero nemmeno vede che è merito anche di Beltran che gestisce bene, vede il compagno e lo serve. Si stappa il match, il Como c’è ma è bello solo fino all’area avversaria nel primo tempo poi si perde mentre la Fiorentina è più concreta e solida. Nella ripresa i viola calano il ritmo ma ci pensa De Gea versione Superman a blindare il risultato che poi Kean mette in ghiaccio con la settima prodezza personale.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

clicca qui per le azioni principali del match

Top e flop Como

Audero 5 : sul gol di Adli ha più di qualche responsabilità, si muove in ritardo sul tiro dell’ex Milan, potente ma centrale

: sul gol di Adli ha più di qualche responsabilità, si muove in ritardo sul tiro dell’ex Milan, potente ma centrale Nico Paz 7 : disegna calcio, un incanto vederlo all’opera. Fosse più concreto sotto porta sarebbe già un campione completo.

: disegna calcio, un incanto vederlo all’opera. Fosse più concreto sotto porta sarebbe già un campione completo. Fadena 6,5: quantità e qualità in un mix interessante

quantità e qualità in un mix interessante Dossena 5,5 : qualche errore di troppo che stava costando carissimo

: qualche errore di troppo che stava costando carissimo Cutrone 5,5: volenteroso ma non basta, sotto porta cincischia e non punge. A fine primo tempo riceve un pallone delizioso da Paz ma spara alto. Meglio nella ripresa quando si propone più come assistman che come prima punta dopo l’ingresso di Belotti.

Top e flop Fiorentina

De Gea 7: compie un triplo intervento miracoloso al quarto d’ora della ripresa su Goldaniga e Barba. Decisivo

compie un triplo intervento miracoloso al quarto d’ora della ripresa su Goldaniga e Barba. Decisivo Beltran 6,5 : il lato oscuro della luna offensiva viola: se Kean è il frontman l’argentino che piace a Spalletti è l’ispiratore neanche tanto occulto

: il lato oscuro della luna offensiva viola: se Kean è il frontman l’argentino che piace a Spalletti è l’ispiratore neanche tanto occulto Dodò 7: instancabile, recupera palla e riparte, dribbla, corre e serve palloni preziosi

instancabile, recupera palla e riparte, dribbla, corre e serve palloni preziosi Adli 6,5 : ex oggetto misterioso al Milan si è ritagliato un ruolo da protagonista con Palladino

: ex oggetto misterioso al Milan si è ritagliato un ruolo da protagonista con Palladino Kean 7,5 : sempre in agguato su ogni pallone, sempre un incubo nell’area avversaria. Viene servito poco ma quando Sottil lo trova al 69’ accarezza la palla e l’infila all’incrocio dei pali: nono gol in campionato per lui

: sempre in agguato su ogni pallone, sempre un incubo nell’area avversaria. Viene servito poco ma quando Sottil lo trova al 69’ accarezza la palla e l’infila all’incrocio dei pali: nono gol in campionato per lui Bove 5,5: non brillante come ci aveva abituato ultimamente

L’arbitro della sfida

Classe 1989 l’arbitro Marchetti, la scelta di Rocchi per Como-Fiorentina, è ormai un punto fermo nella Can A.B. La sua ascesa è stata molto rapida con l’arrivo in Serie B nel 2020 e il debutto in Serie A meno di un anno dopo, nel febbraio 2021. In linea con la nuova generazione arbitrale, è un arbitro portato a non estrarre un numero eccessivo di cartellini e a cercare il dialogo con i giocatori in campo. Non ha brillato nell’ultima uscita del 31 ottobre scorso in Empoli-Inter ma come se l’è cavata il fischietto di Ostia Lido?

I precedenti di Marchetti con Como e Fiorentina

Nove i precedenti con i viola (3 vittorie, 4 pareggi e 2 ko), due (con due sconfitte) per i lariani.

L’arbitro ha espulso un giocatore

Coadiuvato dagli assistenti Meli e Alassio con Santoro IV uomo, Mariani al Var e Serra all’Avar, l’arbitro ha ammonito Nico Paz, Beltran, Dossena

Como-Fiorentina, i casi da moviola

Questi i principali episodi dubbi. Al 10′ graziato Nico Paz autore di un brutto fallo su Adli, che rimane a terra dolorante. Al 21′ contrasto violento tra Fadena, che ha la peggio, e Kean ma l’arbitro fa giocare senza estrarre cartellini. Al 29′ il giallo esce per Paz, autore di un intervento duro e sgraziato su Gosens. Al 58’ giallo per Beltran per aver fermato Engelhardt fallosamente. All’86’ ammonito Dossena per proteste. Prima del fischio finale l’arbitro caccia il rosso diretto per lo stesso Dossena per un colpo in viso ad Adli.

La sentenza di Marelli

A fare chiarezza è Luca Marelli. L’esperto di Dazn si sofferma sul contrasto tra Fadena e Kean: “Episodio visto più volte, c’è prima un tocco di Kean e poi Fadena va a terra, andava ammonito Kean per imprudenza e fischiata una punizione per il Como”. Sul rosso finale Marelli spiega: “Marchetti l’ha visto, per me rosso eccessivo ma il secondo giallo ci sta, è stato un tocco con la mano aperta”.