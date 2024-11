Parma-Atalanta, Gasperini durissimo contro Manganiello: la parole che potrebbe costargli la squalifica

Gian Piero Gasperini è stato espulso per somma di ammonizioni durante Parma-Atalanta a causa di proteste per un fallo fischiato. Ma la sua posizione si complicherebbe a causa di una parola di troppo sfuggita al tecnico

Per l’Atalanta che procede come un razzo in questa prima parte della stagione (siamo a sette vittorie di fila in campionato) piomba una sonora tegola che riguarda Gian Piero Gasperini. Il tecnico degli orobici infatti è stato non solo espulso durante il match in casa del Parma, ma potrebbe rischiare di assistere anche alle prossime partite direttamente dalla tribuna.

Le proteste di Gasperini durante Parma-Atalanta: cos’è successo

È il 54esimo di Parma-Atalanta, siamo sull’1-2 (l’incontro si chiuderà con un punteggio di 1-3): qualche minuto dopo la rete di Cancellieri per i ducali, l’arbitro Manganiello ha fischiato un fallo subito dall’attaccante del Parma e ad opera di De Roon. La cosa ha fatto saltare la mosca al naso a Gasperini, che ha ritenuto non necessario decretare un fallo che, evidentemente, per lui non sussisteva. Le proteste dell’allenatore hanno però suscitato uno strascico, con l’arbitro (richiamato dal quarto uomo) che prima ha estratto il cartellino giallo e, successivamente, vedendo che il tecnico non accennava a placare la procellosa e vibrante contestazione, ha quindi mostrato il rosso.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Gasperini si lascia sfuggire un “deficiente”: a chi era riferito?

Espulso, Gasperini poco dopo ha preso la via degli spogliatoi con l’animo furente. E i microfoni hanno colto nel tragitto del tunnel alcune contumelie indirizzate probabilmente verso il direttore di gara e del quarto uomo, e in particolare si è stagliato un plateale “deficiente”. E l’avverbio probabilmente va ulteriormente sottolineato perché non vi è certezza a chi si riferisse di preciso il tecnico campione dell’Europa League con la Dea.

Ma come scriveva Metastasio “voce dal sen fuggita poi richiamar non vale; non si trattien lo strale quando dall’arco uscì”. Quel che è detto è detto, e seppur non possiamo sapere esattamente chi fosse l’eventuale sventurato vittima della tagliente offesa, se quel “deficiente” venisse riportato da Manganiello nel proprio referto, per Gasperini le cose si complicherebbero ulteriormente.

Cosa rischia Gasperini

La certezza è che sul capo dell’allenatore di Grugliasco si sta per abbattere una squalifica che lo porterà a saltare la prossima partita di campionato in programma – in trasferta – contro la Roma. Ma potrebbe essere a rischio anche il cruciale successivo appuntamento a Bergamo contro il Milan: tutto dipenderà dal referto arbitrale e da ciò che verrà riportato.