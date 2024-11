Atalanta, le meraviglie di Champions fanno esultare Sofia Goggia: il post dedicato a Zaniolo e gli infortuni in comune

La squadra di Gasperini continua a stupire tutti: dopo il successo a Napoli, la Dea conquista una vittoria importante anche in Europa League contro lo Stoccarda. E dopo Lookman, la sciatrice esalta anche l’ex Roma

L’Atalanta non dovrebbe essere più una sorpresa anche se ha la capacità di stupire ancora tutti. Domenica scorsa ha messo in ginocchio il Napoli di Antonio Conte, primo in classifica, ieri ha conquistato un altro successo in ambito europeo vincendo la trasferta di Champions League sul campo dello Stoccarda.

Goggia esalta Lookman e Zaniolo

Sofia Goggia non ha mai nascosto la sua grande passione per il calcio e per l’Atalanta in particolare, la sciatrice azzurra è sempre stata una tifosa speciale per la Dea che prova a seguire in ogni circostanza possibile. Domenica scorsa aveva esaltato la prova di Lookman, mattatore della partita al Maradona contro il Napoli. Ora mette l’accento sul gol di Zaniolo che ha chiuso la sfida sul campo dello Stoccarda: “Oltre al solito Lookman sono tanto tanto tanto felice per Zaniolo, viste le molteplici difficoltà dovute agli infortuni”.

Zaniolo e Goggia: uniti dagli infortuni

Quello degli infortuni è un tema purtroppo caro sia a Sofia Goggia che a Niccolò Zaniolo. La sciatrice azzurra sta ancora facendo i conti con il terribile infortunio che l’ha vista vittima lo scorso febbraio, una lunga fase di riabilitazione vissuta anche con qualche momento di difficoltà come lei stessa ha raccontato nelle recenti interviste. Ma il tema infortuni è conosciuto bene anche da Zaniolo. Considerato uno dei grandi prospetti del calcio italiano, l’ex giocatore della Roma ha dovuto fare costantemente i conti con infortuni anche piuttosto gravi che lo hanno costretto a più di una ripartenza e ora spera di riuscire a mettersi tutto alle spalle con la nuova esperienza con l’Atalanta.

Goggia: tutto pronto per il ritorno

Nelle scorse settimane c’è stato il primo assaggio di Coppa del Mondo di sci alpino con le prime gare della stagione (gigante femminile e maschile), dal weekend del 16 e 17 il circo bianco riparte ma non per tutti. Goggia, infatti, sta completando la sua fase di riabilitazione e dovrebbe essere in gara solo quando cominceranno le discipline veloci e in particolare nella tappa statunitense di Beaver Creek.