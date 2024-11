Sofia Goggia, da Soelden a Beaver Creek: gli allenamenti con Shriffin e la carica con l’Atalanta e Lookman

La sciatrice bergamasca sempre più vicina al rientro dopo la sessione di allenamenti a Soelden: ora nuovo lavoro atletico in vista del debutto in Coppa del Mondo sulla “Birds of Prey”

Sofia Goggia vede sempre più vicino il traguardo, anche se stavolta non si tratta della linea di arrivo di una delle sue gare ma quello del ritorno alle gare dopo il terrible infortunio di cui è stata vittima lo scorso febbraio. Natale potrebbe essere sulla neve e in pista per la sciatrice azzurra che punta alle tappe di Coppa del Mondo in programma negli States.

L’allenamento a Soelden con Shriffrin

Il momento del ritorno è sempre più vicino per Sofia Goggia. La sciatrice azzurra, dopo il primo assaggio di neve in Val Senales, ha cominciato ad alzare i ritmi nelle ultime settimane con le prove di allenamento a Soelden che l’hanno vista protagonista insieme ad altre due big del circo bianco: la statunitense Mikaela Shriffin e ad Alice Robinson. Test più che positivi per la bergamasca che ha dichiarato in più di un’occasione di non avere più dolore e di essere sempre più pronta al ritorno. Negli ultimi giorni di nuovo a Bergamo e il lavoro che è proseguito soprattutto dal punto di vista atletico.

La sfida alla “Birds of Prey”

Goggia ha dovuto rinunciare alla prova inaugurale sul Rettenbach e non ci sarà neanche per i due giganti n programma a Killington il 30 novembre e per quelli di Mont-Tremblant. Il grande appuntamento è con le prime gare di velocità della stagione e con una sfida inedita per tutto il movimento femminile con le due gare sulla “Birds of Prey” a Beaver Creek il 14 e il 15 dicembre. Due appuntamenti a cui l’azzurra vuole provare ad arrivare nelle migliori condizioni possibili date le circostanze. La voglia c’è e la vittoria di Brignone all’esordio le hanno dato carica e fiducia: “Federica non è una rivale ma una compagna e un’ispirazione per tutte noi della nazionale – ha dichiarato alla Domenica Sportiva la scorsa settimana – Lei è la veterana e ci mette una passione e una dedizione da cui tutte noi prendiamo spunto”.

Lookman e l’Atalanta: la carica di Sofia

L’ultimo fine settimana è stato senza sci, dopo le gare inaugurali c’è stata subito una pausa e si tornerà in pista (sia per la Coppa del mondo maschile che per quella femminile) nel fine settimane del 16 e 17 novembre. Ma non è stata una domenica senza sport per Sofia che sui social ha espresso ancora una volta tutta la sua passione per l’Atalanta pubblicando tra le sue storie un’immagine di Lookman, mattatore della sfida del Maradona contro il Napoli. Del resto la sciatrice non ha mai nascosto il suo grande tifoso per la Dea, pubblicando spesso foto e momenti che raccontano la sua passione per il team di Gasperini.