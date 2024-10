Matilde Lorenzi, il mondo dello sci sotto choc: le lacrime di Sofia Goggia, i messaggi di Pizzato e Franzoni

La scomparsa a soli 19 anni di Matilde Lorenzi arriva come uno choc per il mondo dello sci che piange la scomparsa della sciatrice. Sofia Goggia senza parole: “Una preghiera”

Non ce l’ha fatta Matilde Lorenzi. La 19enne sciatrice italiana è stata dichiarata morta nella notte dai medici dell’ospedale San Maurizio di Bolzano dove era stata ricoverata nella giornata di ieri in seguito a una rovinosa caduta in allenamento. La notizia è stata diffusa dal profilo social del Ministero della difesa visto la giovane atleta azzurra era anche un caporale dell’esercito italiano.

La preghiera di Sofia Goggia

Il mondo dello sci è sotto choc. Uno sport che sa essere spesso crudele fatto di una lotta anche contro la natura a volte, con velocità pazzesche e senza nessuna possibilità di recupero. Lo sanno bene atlete e atleti che si cimentano ogni giorno soprattutto nelle discipline veloci, l’incidente e l’infortunio sono spesso dietro l’angolo e bisogna mettere la paura in un cassetto. Ma poi tragedie come quelle di Matilde Lorenzi arrivano a colpire tutti come un pugno in faccia. Una delle veterane dello sci italiano come Sofia Goggia sembra non avere parole per descrivere quello che sta avvenendo e scrive soltanto: “Una preghiera”, con la foto della 19enne da sfondo e tanti pensieri per la testa.

Il comunicato della Fisi

Decisamente scarno anche il comunicato con cui la Fisi, la Federazione italiana degli sport invernali, si unisce al lutto e offre la sua vicinanza alla famiglia di Matilde Lorenzi con le parole del presidente Roda: “Matilde Lorenzi ci ha lasciato. Ne dà notizia il Ministero della Difesa, che esprime il più profondo cordoglio per la 19enne portacolori dell’Esercito. Si unisce al dolore della famiglia anche il Presidente Flavio Roda che non ha parole per esprimere la tragedia che sta vivendo tutta la Federazione Italiana Sport Invernali, i suoi tecnici, gli atleti, le compagne di squadra, il Consiglio federale e tutto lo staff al completo. Matilde è rimasta vittima di una caduta nel corso di un allenamento che il team stava effettuando sulla pista Grawand G1 in Val Senales. La FISI è in lutto, e si stringe ai famigliari e agli amici e tutti coloro che hanno voluto bene a Matilde e la ricorderanno per sempre”.

Il dolore di Pizzato e Franzoni

Una tragedia che ha colpito tutti quella di Matilde Lorenzi e che per il mondo dello sci sarà difficile da superare. Il suo compagno di nazionale agli ultimi Mondiale juniores, Stefano Pizzato, scrive: “Per sempre nei nostri cuori, continua a inseguire i tuoi sogni da lassù”. Ed è commovente il ricordo di Giovanni Franzoni, altro giovane sciatore azzurro: “La vita a volte è veramente ingiusta, te ne sei andata facendo la cosa più bella del mondo, non ci sono parole. Riposa in pace”. Filippo Della Vite è uno degli sciatori di punti in campo maschile, anche lui recentemente ha fatto i conti con una brutta caduta che gli ha procurato fortunatamente solo un problema alla mano. E su Instagram arriva anche il suo messaggio per Matilde con un cuore infranto.