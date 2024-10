Chi è Matilde Lorenzi, la campionessa di sci che lotta per la vita dopo l'incidente in Val Senales

La giovane sciatrice, promessa di questo sport, ha subito un incidente devastante lunedì 28 ottobre. Chi è, che cosa ama e che sogni coltiva

Il suo volto è sorridente, tra gli sci e il mare meraviglioso delle isole Baleari. Il suo account Instagram rappresenta quel che adesso può riflettere Matilde Lorenzi, la ventenne campionessa di sci del gruppo dell’Esercito, che lotta per la vita dopo il tragico incidente sulla pista Gravand G1 in Val Senales.

Un incidente terribile, parso immediatiamente nella sua gravità a quanti hanno prestato i primi soccorsi alla giovane campionessa intubata sul posto e trasferita in elisoccorso al vicino ospedale di Bolzano, stando a quel che riporta l’agenzia ANSA.

Chi è Matilde Lorenzi

Matilde non ha ancora compiuto 20 anni, perché è nata il 15 novembre 2004. Il suo compleanno è da qui a poco; una cifra tonda che mette già in linea chiunque oltrepassi quel limite. Soprattutto quando si pratica uno sport dispendioso e impegnativo, come lo sci e in quelle specialità che l’hanno già vista splendere.

Si trovava in Val Senales per la preparazione quando ha subito questa orribile caduta, dopo essersi messa in luce nella passata stagione vincendo il campionato italiano assoluto e giovani in SuperG in Val Sarentino (il primo titolo davanti a Laura Pirovano e Nicol Delago), e sempre l’anno passato si è classificata al sesto posto in discesa e all’ottavo in Supergigante ai Mondiali juniores di Chatel, in Francia.

Una speranza del nostro sci, considerato anche l’undicesimo posto centrato Supergigante a St. Moritz nel dicembre 2023 come migliore piazzamento in Coppa Europa.

Sestriere, la sua montagna

Torinese di Villarbasse ma cresciuta a Sestriere con la sorella Lucrezia ha indossato gli sci presto, sostenuta dall’emulazione forse della sorella maggiore che ha sei anni più di lei ma una diversa inclinazione. A differenza della sorella minore, prediligelo slalom speciale al contrario di Mati che ha manifestato una predilezione per le prove veloci, quelle più adrenaliniche, estemamente tecniche e più rischiose.

La sciatrice, che corre per il Centro Sportivo Esercito, aveva avuto la meglio di diverse atlete internazionali ma anche delle più quotate Laura Pirovano e Nicol Delago, che poi si era rifatta nella discesa libera.

Lontano dagli sci, sono tante le cose che ama al pari delle ragazze della sua età: cucinare, leggere romanzi e libri per la crescita personale, piccole attività che manifestano una indubbia creatività che combina alla dedizione agli allenamenti e agli impegni sciistici.

Le cure al J Medical e il ginocchio

Scorrendo i post del J Medical, il centro sportivo di eccellenza della Juventus, si ritrova un post a lei dedicato: i suoi problemi al ginocchio la avevano portata anche lì, oltree che in Patagonia – in Argentina -, prima della vacanza ad Ibiza che mostra sui suoi account socila pieni di sorrisi e allegria, oltre allo sci.

“Ecco Matilde Lorenzi, giovanissima promessa dello sci alpino italiano, in cura al J|medical per la riabilitazione dopo un infortunio al ginocchio.

⛷️Diamo un’occhiata al suo percorso, durante i test funzionali e una visita di controllo col Dott. Stefanini!

🥇Complimenti per la tua bella stagione sportiva Matilde!”, si legge nella didascalia risalente al 26 marzo scorso.

La decisione di andare in Val Senales

Con le compagne avrebbe dovuto essere al lavoro sul Gigante in Svezia, lo staff tecnico avava cambiato idea e ad optare per le prove veloci e per la Val Senales dopo si è consumato l’incidente che la tiene sospesa e con lei, la sua famiglia e i suoi cari.

Seguono aggiornamenti